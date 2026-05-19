19 May 2026
AZ

Azərbaycan və Özbəkistan stolüstü tennisdə güclərini birləşdirir - FOTO

Stolüstü tennis
Xəbərlər
19 May 2026 14:21
137
Azərbaycan və Özbəkistan stolüstü tennisdə güclərini birləşdirir

Azərbaycan və Özbəkistan Stolüstü Tennis Federasiyaları arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, sənəd Daşkənddə Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyası (ASTF) və Özbəkistan Stolüstü Tennis Federasiyası (ÖSTF) arasında bağlanıb.

Memorandumu ASTF-nin baş katibi Könül Mikayılova və ÖSTF-nin baş katibi Gövhərxan Müqəddəsova imzalayıb.

Sənəd idmançıların hazırlığı, məşqçi və hakimlər üçün təcrübə mübadiləsi, birgə təlim-məşq toplanışları, yoldaşlıq görüşləri, eləcə də antidopinq və idman təbabəti sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə tutur.

Qeyd edək ki, əməkdaşlıq hər iki ölkənin stolüstü tennisinin inkişafına və beynəlxalq nəticələrin yaxşılaşmasına töhfə verməyi hədəfləyir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan stolüstü tennisçiləri yeni sınaqda
10:12
Stolüstü tennis

Azərbaycan stolüstü tennisçiləri yeni sınaqda

Yığmamız Rafik Şiriyevin xatirə turnirində on idmançı ilə mübarizə aparacaq
Stolüstü tennisçilərimiz beynəlxalq yarışı üç mükafatla bitiriblər
16 May 21:58
Stolüstü tennis

Stolüstü tennisçilərimiz beynəlxalq yarışı üç mükafatla bitiriblər

Cəfər Almədədli isə U-11 yaş qrupunda bürünc mükafata layiq görülüb
Stolüstü tennisçilərimiz “Avrasiya Liqası” öncəsi Çində məşq edəcəklər
15 May 14:47
Stolüstü tennis

Stolüstü tennisçilərimiz “Avrasiya Liqası” öncəsi Çində məşq edəcəklər

Federasiya millinin hazırlıq proqramı ilə bağlı məlumat yayıb
Azərbaycan stolüstü tennisçisi beynəlxalq turnirin mükafatçısı olub
14 May 21:10
Stolüstü tennis

Azərbaycan stolüstü tennisçisi beynəlxalq turnirin mükafatçısı olub

Beynəlxalq turnirə mayın 16-da yekun vurulacaq
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Daşkənddə beynəlxalq turnirə qatılacaqlar
12 May 22:04
Stolüstü tennis

Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Daşkənddə beynəlxalq turnirə qatılacaqlar

Komanda yarışdan sonra Daşkənddə keçiriləcək bir həftəlik təlim-məşq toplanışına da qatılacaq
Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib - FOTO
8 May 16:00
Stolüstü tennis

Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib - FOTO

Birincilikdə 120-dən çox idmançı iştirak edib

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
18 May 01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
18 May 01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib
16 May 18:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq