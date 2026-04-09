Azərbaycanın stolüstü tennisçisi Nihad Məmmədov Ginnesin Rekordlar Kitabına düşə bilər

9 Aprel 2026 18:20
Azərbaycanın stolüstü tennisçi Nihad Məmmədov adını “Ginnesin Rekordlar Kitabı”na yazdırmaq niyyətindədir.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Stolüstü Tennis Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, milli komandanın üzvü aprelin 12-də “Şüa İdman Kompleksi”ndə təşkil olunacaq mərasimdə topu uzaq məsafədən oyuna daxil etməkdə qeydə alınan dünya rekordunu yeniləməyə çalışacaq.

Qeyd edək ki, hazırda bu rekord türkiyəli Osman Gürcüyə məxsusdur (16.70). Nihad Məmmədov bu hərəkəti 17 metr məsafədən həyata keçirməyi planlaşdırır.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Baku Open” stolüstü tennis turnirinə start verildi
4 Aprel 13:00
Stolüstü tennis

“Baku Open” stolüstü tennis turnirinə start verildi

Turnirin mükafat fondu 3000 manatdır
Stolüstü tennisçilərimizdən Aktobedə uğurlu start
29 Mart 17:58
Stolüstü tennis

Stolüstü tennisçilərimizdən Aktobedə uğurlu start

Həm kişi, həm də qadın seçmə komandalarımız ilk turu ikinci sırada tamamlayıblar
Stolüstü tennisçilərimizin hazırlıq prosesi başa çatdı
27 Mart 11:39
Stolüstü tennis

Stolüstü tennisçilərimizin hazırlıq prosesi başa çatdı

Milli komandamızın üzvləri Çində təşkil olunan gərgin təlim-məşq toplanışını uğurla yekunlaşdırıb

Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Avrasiya Liqasında yarışacaqlar
25 Mart 20:46
Stolüstü tennis

Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Avrasiya Liqasında yarışacaqlar

Bundan əvvəl qadınlardan ibarət komanda anoloji yarışda debüt edib
“Baku Open” stolüstü tennis turniri keçiriləcək
18 Mart 16:57
Stolüstü tennis

“Baku Open” stolüstü tennis turniri keçiriləcək

Turnirdə iştirak etmək istəyənlər federasiyaya müraciət edə bilərlər
Azərbaycan tennisçilərindən Almatıda uğurlu start
15 Mart 13:47
Stolüstü tennis

Azərbaycan tennisçilərindən Almatıda uğurlu start

Qadınlardan ibarət millimiz Avrasiya Liqasında gümüş medal qazanıb

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq
“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib
7 Aprel 00:49
Futbol

A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Napoli” 65 xalla İtaliya yüksək divizionunda ikinci yerdədir