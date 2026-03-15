AZ

Stolüstü tennis
Xəbərlər
15 Mart 2026 13:47
70
Azərbaycan tennisçilərindən Almatıda uğurlu start

Azərbaycanın qadın stolüstü tennisçiləri Qazaxıstanın Almatı şəhərində keçirilən Avrasiya Liqasında uğurla çıxış ediblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, baş məşqçi Fərhad İsmayılovun rəhbərliyi altında yarışa qatılan Aylin Əsgərova, Zemfira Mikayılova, Ləman Abdulhəmidova və Mərziyyə Nurmətovadan ibarət kvartet turnirin ikinci liqasında mübarizə aparıb. İlk dəfə bu yarışda iştirak edən komandamız finala qədər keçirdiyi səkkiz oyundan yeddisində qələbə qazanıb.

Yalnız həlledici qarşılaşmada Özbəkistan millisinə məğlub olan təmsilçilərimiz turnirin ilk turunu ikinci pillədə başa vurublar.

Yarışın növbəti turunun oyunları 28-31 may tarixlərində keçiriləcək. Ümumilikdə dörd turun nəticəsinə əsasən ilk iki yeri tutacaq kollektivlər Super Liqaya vəsiqə qazanmaq şansı əldə edəcəklər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Ən çox oxunanlar

