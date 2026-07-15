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“Ganja Cup” üzgüçülük yarışı ikinci dəfə keçiriləcək

Üzgüçülük
Xəbərlər
15 İyul 2026 16:02
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“Ganja Cup” üzgüçülük yarışı ikinci dəfə keçiriləcək

Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, Üzgüçülük Federasiyasının təşkilatçılığı ilə avqustun 6-7-də Gəncə İdman Sarayında ikinci dəfə “Ganja Cup” üzgüçülük yarışı təşkil olunacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, turnirdə iştirak etmək istəyən üzgüçülər müəyyən olunmuş minimum “World Aquatics” (WA) bal tələblərinə cavab verməlidirlər.

Belə ki, 2016-2017-ci il təvəllüdlü iştirakçılar üçün minimum 150 WA, 2014-2015-ci il təvəllüdlülər üçün 200 WA, Open kateqoriyasında çıxış edəcək idmançılar üçün isə minimum 280 WA balı tələb olunur.

Qeyd edək ki, “Ganja Cup” ötən ildən etibarən Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının təqvim yarışlarından biri kimi keçirilir.

İdman.Biz
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