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Azərbaycan üzgüçüləri Avropa çempionatında daha iki şəxsi rekord yenilədilər

Üzgüçülük
Xəbərlər
12 İyul 2026 16:37
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Azərbaycan üzgüçüləri Avropa çempionatında daha iki şəxsi rekord yenilədilər

Almaniyanın Münhen şəhərində keçirilən 18 yaşadək üzgüçülər arasında Avropa çempionatının son günündə Azərbaycan millisinin iki üzvü şəxsi rekordunu yeniləyib.

İdman.Biz Üzgüçülük Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Anastasiya Qnusina və Fərhad Şirməmmədli 400 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmədə əvvəlki ən yaxşı nəticələrini üstələyiblər.

Qızların yarışında mübarizə aparan 14 yaşlı Anastasiya Qnusina məsafəni 4 dəqiqə 33,74 saniyəyə başa vurub. Onun əvvəlki şəxsi rekordu 4 dəqiqə 38,54 saniyə idi. Beləliklə, Azərbaycan təmsilçisi göstəricisini 4,80 saniyə yaxşılaşdırıb.

Oğlanların mübarizəsində isə 15 yaşlı Fərhad Şirməmmədli 400 metr məsafədə 4 dəqiqə 9,96 saniyə nəticə göstərib. Onun əvvəlki ən yaxşı göstəricisi 4 dəqiqə 13,13 saniyə olub. Şirməmmədli şəxsi rekordunu 3,17 saniyə yeniləyib.

Bu nəticələr Azərbaycan üzgüçülərinin turnirin əvvəlki günlərində başlayan uğurlu çıxışının davamı olub. Milli komandanın digər üzvləri də müxtəlif məsafələrdə şəxsi göstəricilərini yaxşılaşdırıblar.

İyulun 7-də başlayan və iyulun 12-də başa çatan Avropa çempionatı 50 metrlik hovuzda keçirilib. Münhenin ev sahibliyi etdiyi yarış beynəlxalq üzgüçülük təqvimində gənclər arasında mövsümün əsas turnirlərindən biri olub.

Azərbaycan millisi Avropa çempionatında yeddi idmançı ilə təmsil olunub. Komandanın heyətində Anastasiya Qnusina, Fərhad Şirməmmədli, Mehri Əbdürəhmanlı, Məryəm Cavadova, Oqtay Hüseynov, Süleyman İsmayılzadə və Yeqor Maynitski yer alıblar.

Milli komandanın baş məşqçisi Luka Qabrilo, məşqçiləri isə Rəşad Əliyev və Ruslan Hətəmxanov olub.

İdman.Biz
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