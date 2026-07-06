Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası rekordçu Cəmil Əliyevə sertifikat təqdim edib

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü ərəfəsində 13 saat fasiləsiz üzərək, əvvəlki rekordunu yeniləmiş Cəmil Əliyev Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının (ASF) qonağı olub.
İdman.Biz xəbər verir verir ki, bu barədə Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ona baş katib Oqtay Atayev tərəfindən müvafiq sertifikat və federasiya adından hədiyyələr təqdim olunub.
Xatırladaq ki, Quba sakini olan Cəmil Əliyev bundan öncə, mart ayında fasiləsiz 10 saat üzərək, Azərbaycan rekorduna imza atmışdı.
Hər iki rekord Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası tərəfindən rəsmi şəkildə qeydə alınıb.