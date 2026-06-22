Bədii üzgüçülüyün yükünü çiyinlərində daşıyan iki fədakar idmançımız - İDMAN.BİZ-in FOTOREPORTAJI

Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasında rəhbərliyin dəyişməsi ilə əlaqədar ölkədə bədii üzgüçülük yenidənqurma dövrünü yaşayır. Komandanın əvvəlki heyətindən hazırda cəmi iki idmançı qalıb. Əvvəllər daha böyük kollektivdə məşq etmələrinə baxmayaraq, qızlar hazırda hazırlıqlarını iki nəfərlə davam etdirirlər. Bu idman növünə olan sevgiləri onların məşqləri yarımçıq qoymasına imkan verməyib. Təsadüfi deyil ki, məşqçi onları “ən güclülər” adlandırır.
Bu bədii üzgüçülərdən biri Emiliya Məmmədlidir. O, artıq on ildir ki, artistik üzgüçülüklə məşğul olur. Valideynləri qızın qardaşının üzgüçülüyə getdiyi Su İdmanı Sarayında qəbul elanını gördükdən sonra onu bu bölməyə yazdırıblar.
“İlk məşqimdə ağlayırdım, çünki çox balaca idim. Amma sonradan bədii üzgüçülüyü sevdim. Proqramların hazırlanması prosesi, çıxışlar və ümumiyyətlə, idman növümüzün emosional və zərif olması xoşuma gəlir”, – deyə 15 yaşlı idmançı danışır.
Əvvəlki komanda dağıldıqdan sonra Emiliya idmanı tərk etməyi heç düşünməyib. O, tamhüquqlu fəaliyyətə qayıdacaqlarına ümidini itirmədən məşqlərini davam etdirib. İndi vəziyyət tədricən sabitləşdiyi üçün onun əsas arzusu beynəlxalq yarışlarda çıxış etmək və mükafatçılar sırasına düşməkdir.
Onun duet üzrə tərəfdaşı Tahirə Hüseynova da bədii üzgüçülüklə vidalaşmağa hazır olmayıb və şəxsi inkişafı naminə məşqlərini davam etdirib.
Əslində, Tahirə sadəcə üzgüçülüklə məşğul olmaq istəyirmiş. Lakin valideynləri artistik üzgüçülük bölməsi haqqında məlumat əldə etdikdən sonra, o, yeddi yaşında olarkən qızlarını həmin bölməyə yazdırıblar. Həmin vaxt Tahirə bu idman növü barədə demək olar ki, heç nə bilmirmiş, lakin zaman keçdikcə onu sevib.
“Proqramlarımız çox gözəl görünür. Təlim prosesində ən çətin məqam isə suyun altında nəfəsi uzun müddət saxlamağa başlamaq idi. Amma tədricən bütün bacarıqlar formalaşır və bununla yanaşı özünəinam da yaranır”, – deyə Hüseynova bölüşür.
Bu gün hər iki bədii üzgüçü həm solo proqramlarla, həm də duet şəklində çıxış edir. Bununla belə, onlar duetdə özlərini daha rahat hiss etdiklərini etiraf edirlər.
“İki nəfər olanda o qədər də qorxulu olmur”, – qızlar demək olar ki, eyni anda bildirirlər.
“Suyun altında sanki eyni hissləri yaşayırıq. Tək olmadığını anlayanda bu, insana əlavə güc verir”, – deyə Tahirə Hüseynova əlavə edir.
Hazırda Su İdmanı Sarayında bədii üzgüçülük bölməsinə qəbul açıq elan olunub. Hər iki idmançı ümid edir ki, çox yaxın zamanda məşqlərdə yeni simaların və həmfikir insanların sayı artacaq, onlar bu gözəl idman növünə yeni nəfəs verəcəklər.
Foto: İslam Atakişiyev