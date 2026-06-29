Azərbaycanın deflimpiya üzrə üzgüçülük millisinə baş məşqçi təyin olunub.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Deflimpiya Komitəsi məlumat yayıb.
Bu vəzifəyə Rəşad Əliyev təyin edilib.
Azərbaycanın deflimpiya üzrə üzgüçülük millisinə baş məşqçi təyin olunub.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Deflimpiya Komitəsi məlumat yayıb.
Bu vəzifəyə Rəşad Əliyev təyin edilib.
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