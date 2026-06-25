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Bakıda suya tullanma üzrə “Gələcəyə Doğru” turniri keçirilib - FOTO

Üzgüçülük
Xəbərlər
25 İyun 2026 12:08
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Bakıda suya tullanma üzrə “Gələcəyə Doğru” turniri keçirilib - FOTO

Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının (ASF) təşkilatçılığı ilə Bakı Su İdmanı Sarayında suya tullanma üzrə “Gələcəyə Doğru” turniri baş tutub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, gərgin və maraqlı mübarizə şəraitində keçən yarışda ümumilikdə 23 idmançı yeddi kateqoriya üzrə çıxış ediblər.

Turnirin keçirilməsində əsas məqsəd ölkəmizdə suya tullanma idman növünə olan marağın artırılması, kütləviliyin təmin edilməsi və bu sahədə gələcək vəd edən istedadlı idmançıların aşkar olunmasıdır.

Mükafatçılara ASF tərəfindən medallar, diplomlar və sertifikatlar təqdim olunub. Maraqlı mübarizə şəraitində keçən yarışın qalibləri aşağıdakı iştirakçılardır:

Başlanğıc qrupu oğlanlar, 1 m hündürlükdən

Tamerlan Əliverdiyev
Murad İsmayılzadə
Timur Kardaş

Başlanğıc qrupu qızlar, 1 m

Aişə Xəlil
Aleksiya Səmədova
Mila Samofal

10 və daha kiçik yaş oğlanlar, 1 m

Muhəmməd Hüseynov
Əkrəm Əhmədov
Əkrəm İsmayılzadə

10 və daha kiçik yaş qızlar, 1 m

Mehri Ağayeva
Sofiya Ağayeva
Məryəm Beqova

10 və daha kiçik yaş oğlanlar, 3 m

Muhəmməd Hüseynov
Əkrəm Əhmədov

10 və daha kiçik yaş qızlar, 3 m

Mehri Ağayeva
Sofiya Ağayeva
Məryəm Beqova

11 və daha böyük yaş qızlar, 1 m

Ayla Hüseynova
Alisa Hacıyeva
Suada Tahir

11 və daha böyük yaş oğlanlar, 3 m

Tahir Maqsudlu

11 və daha böyük yaş qızlar, 3 m

Ayla Hüseynova
Alisa Hacıyeva
Suada Tahir

Platformadan tullanma, 11 və daha böyük yaş oğlanlar:

Maqsud Tahirli

İdman.Biz
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