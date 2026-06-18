Aydın Məmmədov: “Hər biriniz potensial çempionsunuz”

“Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbovun və Nazirliyin adından bütün qonaqları, paralimpiyaçılarımızı salamlayıram”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri Gənclər və İdman Nazirliyinin sektor müdiri Aydın Məmmədov paraüzgüçülük üzrə ilk Azərbaycan çempionatının açılış mərasimində deyib.
“Ölkədə ilk dəfə belə bir yarışın keçirilməsi paralimpiya idman növlərinin inkişafına mühüm töhfə verəcək. İnanıram ki, bu hərəkat davamlı xarakter alacaq. Biz Nazirlik olaraq paralimpiya idmanının inkişafına hər zaman dəstək göstərməyə hazırıq. Bütün kateqoriyalardan olan vətəndaşlarımızın sağlamlığı dövlətimizin, eləcə də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin əsas prioritetlərindən biridir. Bu yarışda iştirak edən hər bir idmançı, medal qazanıb-qazanmamasından asılı olmayaraq, bizim üçün artıq qalibdir. Hər biriniz böyük potensiala malik çempionsunuz”.