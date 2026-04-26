26 Aprel 2026 00:09
Üzgüçülük üzrə milli komandanın üzvləri üçün qidalanma seminarı keçirilib - FOTO

İdmançıların yüksək nəticə əldə etməsində düzgün qidalanma və bərpa vərdişləri həlledici rol oynayır. Bu istiqamətdə Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının nutrisioloqu İlqar Şamilov üzgüçülük üzrə milli komandanın üzvləri və onların valideynləri üçün növbəti maarifləndirici seminar keçirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, sağlam qidalanma vərdişlərinin aşılanması yolu ilə idman nəticələrinin yaxşılaşdırılması mövzusuna həsr edilmiş seminarda mühüm məqamlara toxunulub. Tədbirdə düzgün qidalanmanın idmançının göstəricilərinə təsiri, bərpa prosesinin effektiv təşkili və enerji balansının qorunmasının əhəmiyyətinə dair ətraflı məlumat təqdim olunub.

Seminarda iştirakçıları maraqlandıran məsələlər müzakirə olunub, onların sualları cavablandırılıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Yekaterina Matviyenko Azərbaycanın bədii üzgüçülük yığmasının məşqçi heyətinə cəlb olunub
21 Aprel 13:16
Üzgüçülük

Yekaterina Matviyenko Azərbaycanın bədii üzgüçülük yığmasının məşqçi heyətinə cəlb olunub

O, bu postda Oksana Pismennanı əvəzləyib
“Üzməyi öyrənək” layihəsinin yeddinci mərhələsi başladı
21 Aprel 09:43
Üzgüçülük

“Üzməyi öyrənək” layihəsinin yeddinci mərhələsi başladı

Təlimlər Olimpiya İdman Komplekslərində və ixtisaslaşmış mərkəzlərdə keçiriləcək
Rusiya və Belarus idmançılarına qoyulan sanksiya ləğv edilib
14 Aprel 17:19
Üzgüçülük

Rusiya və Belarus idmançılarına qoyulan sanksiya ləğv edilib

Dünya Su İdmanı Federasiyası qərar qəbul edib
Mingəçevirdə üzgüçülük məşqçiləri üçün seminar keçirilib - FOTO
10 Aprel 15:53
Üzgüçülük

Mingəçevirdə üzgüçülük məşqçiləri üçün seminar keçirilib - FOTO

Təlimi uğurla başa vuran məqçilərə sertifikatlar təqdim olunub
“Üzməyi Öyrənək” layihəsinin məşqçiləri üçün seminar başlanıb
8 Aprel 21:59
Üzgüçülük

“Üzməyi Öyrənək” layihəsinin məşqçiləri üçün seminar başlanıb - FOTO

Layihənin əsas məqsədi üzgüçülüyü həyati əhəmiyyətli bacarıq və suda təhlükəsizliyin əsas elementi kimi təşviq etməkdir
Üzgüçülükdə sosial layihə start götürdü - FOTO
4 Aprel 14:55
Üzgüçülük

Üzgüçülükdə sosial layihə start götürdü - FOTO

Elvin Hüseynovun rəhbərliyi ilə məşqlərə start verilib

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Jalə Əliyeva “bürünc” qazandı, Ruzanna Məmmədova və Birgül Soltanova məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 21:42
Güləş

Jalə Əliyeva “bürünc” qazandı, Ruzanna Məmmədova və Birgül Soltanova məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq