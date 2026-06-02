2 İyun 2026
AZ

Bakı Su İdmanı Sarayında genişmiqyaslı hazırlıq işlərinə başlanılıb

Üzgüçülük
Xəbərlər
2 İyun 2026 19:43
22
Bakı Su İdmanı Sarayında genişmiqyaslı hazırlıq işlərinə başlanılıb

Bu il oktyabrın 1-3-də Bakıda keçiriləcək üzgüçülük üzrə Dünya Kubokunun yüksək səviyyədə təşkili, iştirakçıların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, eləcə də beynəlxalq federasiyanın texniki və təşkilati tələblərinin yerinə yetirilməsi məqsədilə Bakı Su İdmanı Sarayında genişmiqyaslı hazırlıq işlərinə başlanılıb.

Bu barədə İdman.Biz-ə Gənclər və İdman Nazirliyindən məlumat verilib.

Hazırlıq dövründə idman obyektində təmir-bərpa və yenidənqurma işləri aparılacaq, yarış avadanlıqları quraşdırılacaq, texniki və inzibati zonalar yaradılacaq, həmçinin iştirakçıların, hakimlərin, beynəlxalq federasiya nümayəndələrinin, könüllülərin və Təşkilat Komitəsinin fəaliyyəti üçün zəruri infrastruktur hazırlanacaq. Bu səbəbdən bədii gimnastika, bədii üzgüçülük, quruya tullanma məşqləri (Dry Diving), yapon döyüş növləri bölmələrinin, həmçinin Olimpiya hovuzu (50 metrlik), məşq hovuzu və su polosu hovuzunun fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılacaq.

Qeyd edək ki, tətbiq olunan məhdudiyyətlər yalnız Dünya Kubokuna hazırlıq və yarışların keçirilməsi müddətini əhatə edir və daimi xarakter daşımır. Hazırlıq işləri və beynəlxalq yarış başa çatdıqdan sonra bütün bölmələrin və hovuzların fəaliyyətinin mərhələli şəkildə bərpa olunması nəzərdə tutulur. Qərar yalnız beynəlxalq idman tədbirinin təşkili ilə bağlı yaranmış təşkilati, texniki və təhlükəsizlik tələblərindən irəli gəlir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

13 saat dayanmadan üzən Cəmil Əliyev rekordunun sirrini İDMAN.BİZ-ə AÇIQLADI - FOTO
18 May 12:39
Üzgüçülük

13 saat dayanmadan üzən Cəmil Əliyev rekordunun sirrini İDMAN.BİZ-ə AÇIQLADI - FOTO

Cəmil Əliyev qeyri-mümkün görünən nəticələrə necə nail olmağın sirlərini açıb
ASF-nin vitse-prezidenti üzgüçülük üzrə milli komanda ilə görüşüb
15 May 22:24
Üzgüçülük

ASF-nin vitse-prezidenti üzgüçülük üzrə milli komanda ilə görüşüb - FOTO

Müzakirə olunan əsas məsələlərdən biri komandanın hazırki vəziyyəti və gələcək planlar olub
Üzgüçülük üzrə Dünya Kubokunun Bakı mərhələsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb - FOTO
13 May 15:23
Üzgüçülük

Üzgüçülük üzrə Dünya Kubokunun Bakı mərhələsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb - FOTO

World Aquatics nümayəndələri arenada görülən işlərlə tanış olublar
Cəmil Əliyevdən yeni rekord: 13 saat fasiləsiz üzdü - FOTO
10 May 17:56
Üzgüçülük

Cəmil Əliyevdən yeni rekord: 13 saat fasiləsiz üzdü - FOTO

Quba sakini əvvəlki nəticəsini yaxşılaşdıraraq ölkə üzrə yeni göstəriciyə imza atıb
Paraüzgüçümüz Əli Vəliyev Dünya seriyasında bürünc medal qazanıb
8 May 22:12
Üzgüçülük

Paraüzgüçümüz Əli Vəliyev Dünya seriyasında bürünc medal qazanıb

Yarış mayın 9-da başa çatacaq
Paraüzgüçülərimiz Berlində Dünya Seriyasında mübarizə aparacaq
7 May 11:47
Üzgüçülük

Paraüzgüçülərimiz Berlində Dünya Seriyasında mübarizə aparacaq

Yarış mayın 9-da başa çatacaq

Ən çox oxunanlar

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq