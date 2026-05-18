18 May 2026
13 saat dayanmadan üzən Cəmil Əliyev rekordunun sirrini İDMAN.BİZ-ə AÇIQLADI - FOTO

18 May 2026 12:39
Hovuzda fasiləsiz üzmə üzrə Azərbaycan rekorduna imza atan Cəmil Əliyev qeyri-mümkün görünən nəticələrə necə nail olduğunu açıqlayıb.

İdman.Biz-ə müsahibəsində idmançı həqiqətən də 13 saat dayanmadan üzdüyünü bildirib. Onun sözlərinə görə, belə məsafələrdə yalnız fiziki deyil, psixoloji hazırlıq da böyük əhəmiyyət daşıyır.

“İnsan ağlının gücü ilə bədənini “yeniləyə” bilər. Əzələlərin yorulması da idarə olunan prosesdir. Hətta davam etməyin mümkünsüz göründüyü anda belə, insan özündə irəliləmək üçün enerji tapır. Fiziki baxımdan ideal hazır deyildim, amma beynimi mənə güc verməyə məcbur etdim”, – deyə o bildirib.

Bununla yanaşı, üzgüçü özü üçün tapşırığı bilərəkdən daha da çətinləşdirib: ilk saat ayaqlarında zəncirlə üzüb, məsafənin sonuna yaxın isə əllərinə də zəncir bağlayıb.

“Rekordu daha çətin formada qırmaq istəyirdim. Bu, oyundakı kimidir: asan, orta və ya çətin səviyyə seçə bilərsən” - müsahib bildirib.

Üzgüçü öz fəlsəfəsinə sadiq qaldığını deyib. O hesab edir ki, beyni müəyyən nəticəyə “proqramlaşdırmaq” mümkündür. Məsələn, beyin bir aylıq hazırlığı sanki məşqlər üç dəfə daha uzun davam edibmiş kimi qəbul edə bilər.

Cəmil Əliyev həmçinin saatlarla davam edən üzmə zamanı nə düşündüyündən danışıb:

“İnsan xəyallar qurmalıdır. Bəzən özümü okeanın ortasında təsəvvür edirdim və bunun mənim missiyam olduğunu düşünürdüm. Sudan çıxanda isə artıq yeni dünyaya düşəcəyimi və başqa insana çevriləcəyimi xəyal edirdim. Elə anlar olurdu ki, ümumiyyətlə üzdüyümü düşünmürdüm: gözlərimi yumur və sadəcə hərəkət etməyə davam edirdim. Sanki artıq mən yox idim - yalnız əllərim və bədənim işləyirdi”.

Onun sözlərinə görə, beyni fikirlərlə yükləmək olmaz, əksinə, insan baş verənlərin çətinliyindən diqqətini yayındırmağı bacarmalıdır:

“Mütləq birlikdə işləməli olan üç amil var: inam, istək və hərəkət. Yalnız bu halda məqsədə çatmaq mümkündür. İnsan beyni idarə etməlidir, beyin insanı yox. Şüur üzərində işləmək ona yalnız üzmə zamanı deyil, ondan sonra da kömək edib. Rekord vurduğum gün evə getdim, yatdım və artıq növbəti gün özümü normal hiss edirdim. Özümə əvvəlcədən təlqin etmişdim ki, yorğunluq hiss etmədən oyanacağam – elə də oldu”.

Bununla belə, idmançı etiraf edib ki, onu belə sınaqlara nə üçün cəlb etdiyini özü də tam anlamır. Hər şey illər əvvəl spontan şəkildə yaranan bir ideyadan – bütün gecəni dayanmadan üzmək istəyindən başlayıb.

“Hovuza gəldim, mühafizəçi ilə razılaşdım - həmin vaxt orada heç kim yox idi. Qaranlıqda üzürdüm və səhərin açıldığını yalnız pəncərələrdən gələn işığı görəndə anladım”, - deyə Cəmil Əliyev xatırlayıb.

O bildirib ki, yalnız idmanda deyil, həyatda da çətinliklərlə qarşılaşıb, amma məhz onlar onu daha da gücləndirib: “Hər maneə məqsədə çatmaq istəyimi daha da artırırdı. Mənə mane olan insanları artıq problem kimi qəbul etmirdim, əksinə, onları yolun bir hissəsi kimi görürdüm. Biz niyə yıxılırıq? Yenidən ayağa qalxmağı öyrənmək üçün”.

Cəmil Əliyevin fikrincə, motivasiya özlüyündə həlledici rol oynamır, çünki o da intizam və digər göstəricilər kimi müvəqqətidir: “Hər şey bir fikrin qarşısında sönük qalır: “Mən bunu yenə də edəcəyəm”. Əsas məsələ məqsədinə sadiq qalmaqdır. Onda insan istənilən çətinliyin öhdəsindən gələ bilər”.

Sonda o, gələcəkdə Azərbaycanda daha güclü nəslin yetişəcəyinə, bu nəslin çətinliklərdən qorxmayacağına və sona qədər mübarizə aparmağı öyrənəcəyinə ümid etdiyini bildirib.

Leyla Eminova
İdman.Biz
