ASF-nin vitse-prezidenti üzgüçülük üzrə milli komanda ilə görüşüb - FOTO

15 May 2026
ASF-nin vitse-prezidenti üzgüçülük üzrə milli komanda ilə görüşüb

15 May 2026 22:24
ASF-nin vitse-prezidenti üzgüçülük üzrə milli komanda ilə görüşüb

Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının vitse-prezidenti Xaliq İldırımzadə üzgüçülük üzrə milli komanda ilə görüşüb

İdman.Biz bildirir ki, görüşdə ASF-nin baş katibi Oqtay Atayev, müşavir Rəşad Əbdürəhmanov, həmçinin Federasiyanın əməkdaşları və məşqçi heyəti iştirak edib.

Müzakirə olunan əsas məsələlərdən biri komandanın hazırki vəziyyəti və gələcək planlar olub. ASF rəhbərliyinə qarşıdan qələn 3 əsas yarışa hazırlıq prosesilə bağlı ətraflı məlumat verilib. Bunlar Münhen şəhərində keçiriləcək U-18 Avropa Çempionatı (7-12 iyul), Bakı şəhərinin ev sahibliyi edəcəyi Dünya Kuboku (1-3 oktyabr) və Dakar şəhərində baş tutacaq Gənclərin Olimpiya Oyunlarıdır (31 oktyabr – 13 noyabr).

Bundan əlavə, üzgüçülük üzrə Azərbaycan milli komandasının üzvü olmaq üçün meyarlar görüş iştirakçılarına təqdim edilib. Yenilənmiş sənəd tezliklə saytımızın “Sənədlər” bölməsində yerləşdiriləcək. Bu meyarlar yalnız hazırda ölkəmizi təmsil edən idmançılara deyil, həmçinin milli komandanın üzvü olmaq istəyən üzgüçülərə də şamil olunacaq.

