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Azərbaycan atıcısı Avropa çempionatında finala yüksəlib - FOTO

Atıcılıq
Xəbərlər
4 Avqust 2026 17:05
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Azərbaycan atıcısı Avropa çempionatında finala yüksəlib

Azərbaycan atıcısı Zeynəb Sultanova Polşanın Vrotslav şəhərində keçirilən U-23 Avropa Çempionatında uğurlu çıxışı ilə fərqlənərək qadınlar arasında 10 metr pnevmatik tapança yarışında final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, təsnifat mərhələsində yüksək nəticə göstərən idmançımız finala yüksələrək medal uğrunda mübarizə aparmaq hüququ əldə edib.

Qeyd edək ki, U-23 Avropa Çempionatı 1–12 avqust tarixlərində Polşanın Vrotslav şəhərində keçirilir və qitənin ən güclü gənc atıcılarını bir araya gətirir.

İdman.Biz
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