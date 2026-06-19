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Avarçəkmə və kanoe üzrə açıq Bakı birinciliyi təşkil edilib - FOTO

Avarçəkmə
Xəbərlər
19 İyun 2026 00:06
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Avarçəkmə və kanoe üzrə açıq Bakı birinciliyi təşkil edilib

Bakı Şəhər Gənclər və İdman İdarəsi ilə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı əsasında iyunun 18-də açıq Bakı birinciliyi keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, birincilikdə Bakı və Mingəçevirdən ümumilikdə 100-ə yaxın idmançı mübarizə aparıb.

Yarışlar üç yaş kateqoriyası üzrə (2008–2009, 2010–2011, 2012–2013) oğlan və qızlar arasında keçirilib. İştirakçılar akademik avarçəkmə və kanoe növündə birnəfərlik, kayak növündə isə həm birnəfərlik, həm də ikinəfərlik qayıqlarda 500 metr məsafədə birincilik uğrunda yarışıblar.

Qaliblər diplom və medallarla mükafatlandırılıblar.

Açıq Bakı birinciliyinin texniki nəticələri aşağıdakı kimidir:

1x500m qızlar (2010-2011)
Fatimə Məhərrəmli

1x500m oğlanlar (2008-2009)
İsmayıl Şirinov

K1 500m oğlanlar (2008-2009)
Ivan Vorobyanskiy

1x500m oğlanlar (2010-2011)
Məhəmməd Həsənov

K1 500m oğlanlar (2010-2011)
Elmir Tarverdiyev

1x500m oğlanlar (2012-2013)
Zahid Əmiraslan

K1 500m oğlanlar (2012-2013)
Yunis Əhmədov

K2 500m oğlanlar (2008-2009)
Qiyas Əhmədov
Tengiz Qaqnidze

C1 500m oğlanlar (2008-2009)
Hüseyn Səmədli

K1 500m qızlar (2010-2011)
Darina Xayretdinova

K2 500m oğlanlar
Elmir Tarverdiyev
Mustafa Vəlizadə

C1 500m oğlanlar (2010-2011)
Fəxri Sadıqlı

K2 500m oğlanlar (2012-2013)
Mehdi Mehdizadə
Yunis Əhmədov

İdman.Biz
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