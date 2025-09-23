24 Sentyabr 2025
AZ

Daha bir paracüdoçumuzun gözləri görürmüş - Avropa çempionatına buraxılmayıb

Paralimpizm
Xəbərlər
23 Sentyabr 2025 13:00
55
Daha bir paracüdoçumuzun gözləri görürmüş - Avropa çempionatına buraxılmayıb

Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə 18-21 sentyabr tarixlərində keçirilmiş paracüdo üzrə Avropa çempionatına daha bir idmançımızın buraxılmadığı aşkara çıxıb.

İdman.biz prosport.az-a istinadən xəbər verir ki, qismən görmə məhdudiyyətli cüdoçuların yarışmalı olduğu J2 kateqoriyasında güləşməyi hədəfləmiş İlkin Nəsibovun gözlərində heç bir problem olmadığı aydın olub.

Yarışda kişi idmançılardan İsmayıl Muradov (J1, 70 kq), Əbdülrəhman Rzazadə (J1, 70 kq), Məhəmməd Əkbərov (J2, 70 kq), Saleh Sultanov (J2, 81 kq), Mehman Hüseynov (J1, +95 kq), İlham Zəkiyev (J1, +95 kq), qadınlardan isə Dürsədəf Kərimova (J2, +70 kq) və Xatirə İsmiyeva (J1, +70 kq) mübarizə aparıblar.

Qeyd edək ki, yarışda yalnız paralimpiya çempionlarımız medal qazana biliblər. Milli Paralimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti də olan İlham Zəkiyev 9-cu dəfə Avropa çempionu olub, Dürsədəf Kərimova isə gümüş medalla kifayətlənib.

Xatırladaq ki, daha əvvəl mayda Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilmiş dünya çempionatında qadın cüdoçularımızdan paralimpiya çempionu Şəhanə Hacıyevanın gözlərində görmə ilə bağlı problem olmadığı üzə çıxmış və o, yarışa buraxılmamışdı. İdmançımız bununla da ömürlük paracüdo yarışlarından uzaqlaşdırılmışdı. Həm Şəhanə Hacıyeva, həm də İlkin Nəsibov Sumqayıtda Fərid Ağakişiyevin tələbələri sayılır.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Paraüzgüçümüz dünya çempionatında daha bir medal qazanıb
22 Sentyabr 20:43
Paralimpizm

Paraüzgüçümüz dünya çempionatında daha bir medal qazanıb

Salei yarışın ilk günündə qızıl medal qazanmışdı
Azərbaycanla Özbəkistan paralimpiya hərəkatının inkişafını müzakirə edib
19 Sentyabr 22:19
Paralimpizm

Azərbaycanla Özbəkistan paralimpiya hərəkatının inkişafını müzakirə edib

Milli Paralimpiya Komitəsinin prezidenti Özbəkistandadır
Paracüdoçularımız Avropa çempionatında iştirak edəcəklər
18 Sentyabr 18:34
Paralimpizm

Paracüdoçularımız Avropa çempionatında iştirak edəcəklər

Turnir Tbilisidə baş tutacaq
Azərbaycanlı paralimpiyaçı dünya reytinqində mövqeyini yaxşılaşdırıb
12 Sentyabr 20:11
Paralimpizm

Azərbaycanlı paralimpiyaçı dünya reytinqində mövqeyini yaxşılaşdırıb

Paralimpiyaçımız 14,2 reytinq xalı qazanıb
Milli Paralimpiya Komitəsində yeni TƏYİNAT
12 Sentyabr 11:48
Paralimpizm

Milli Paralimpiya Komitəsində yeni TƏYİNAT

O, həmçinin media sahəsində də fəaliyyət göstərib
MPK rəhbərliyi baş məşqçilərlə görüşüb
4 Sentyabr 19:22
Paralimpizm

MPK rəhbərliyi baş məşqçilərlə görüşüb

Paralimpiada ilə bağlı planlar müzakirə edilib

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub