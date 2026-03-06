İran 2026-cı il Paralimpiya Oyunlarında iştirak etməkdən imtina edib

Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsinin (BPK) mətbuat xidməti İran Paralimpiya komandasının 2026-cı ildə İtaliyada keçiriləcək Qış Oyunlarından çıxdığını açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə bu gün, 6 martda, idman forumunun açılış günündə məlumat verilib.
Bir iranlı idmançının, xizəkçi Əbülfəzl Xatibi Mianaeinin turnirdə iştirak etməsi planlaşdırılırdı.
“Dünya idmanı, xüsusən də Əbülfəzl üçün son dərəcə məyusedici bir vəziyyətdir ki, onun üçüncü Qış Paralimpiya Oyunlarına təhlükəsiz şəkildə çata bilməyəcək. Şənbə günü münaqişə başlayandan bəri BPK və Milan-Kortina 2026 təşkilat komitəsi İran nümayəndə heyətinin Oyunlara təhlükəsiz şəkildə çatmasına imkan verəcək alternativ yollar tapmaq üçün İran MOK və milli xizək federasiyası ilə birlikdə pərdəarxası şəkildə fəal şəkildə işləyir. Lakin Yaxın Şərqdə davam edən münaqişə nəzərə alınmaqla, insan həyatı üçün risk çox yüksək olaraq qalır.
İranın əhəmiyyətli bir hissəsində rabitənin kəsilməsi səbəbindən İran Milli Olimpiya Komitəsi və Milli Xizək Federasiyası ilə əlaqə qurmaq çətin idi. Təşkilatın mətbuat xidmətinin məlumatına görə, bizə təhlükəsiz səyahətin mümkün olmadığı və buna görə də nümayəndə heyətinin Oyunlara qatıla bilməyəcəyi barədə məlumat verildi. İllərlə məşq və fədakarlıqdan sonra idmançının nəzarətindən kənar səbəblərə görə Qış Paralimpiya Oyunlarını buraxmaq həqiqətən də sarsıdıcıdır. Təşkilatın mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Parsons bildirib ki, bu çətin dövrdə Əbülfəzlə səmimi başsağlığı veririk”, - təşkilatın rəhbəri Endryu Parsons vəziyyətlə bağlı şərh verib.