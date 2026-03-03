3 Mart 2026
Ukraynalı idmançıların xəritəli formadan istifadəsi qadağan edilib

Olimpiada-2026
3 Mart 2026 11:25
Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsi Ukrayna idmançılarına 2026-cı ildə İtaliyada keçiriləcək Paralimpiya Oyunlarında ölkə xəritəsi əks olunan forma ilə çıxış etməyi qadağan edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə martın 2-də Ukrayna Milli Paralimpiya Komitəsinin prezidenti Valeri Suşkeviç açıqlama verib.

Onun sözlərinə görə, komanda üçün hazırlanmış parad forması Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsi tərəfindən “siyasi” hesab olunub və təsdiqlənməyib.

“Biz komandamız üçün idman yox, parad forması hazırlamışdıq. Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsi isə bildirdi ki, bu cür forma ilə çıxışa icazə verilməyəcək”, – deyə V. Suşkeviç vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Qış Paralimpiya Oyunları martın 6-dan 15-dək davam edəcək.

