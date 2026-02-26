“Bu, yersiz zarafat idi” - ABŞ millisinin hücumçusu Donald Trampın sözləri barədə

Hokkey üzrə ABŞ qadın milli komandasının hücumçusu Hilari Nayt Prezident Donald Trampın komanda haqqında dediklərinə cavab verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, kişilərdən ibarət komandanın soyunma otağında keçirilən şənlik zamanı Tramp telefon danışığında oyunçuları Konqresdəki çıxışı üçün Vaşinqtona gəlməyə dəvət edib.
“Hərbi təyyarə göndərə bilərəm. Qadınların komandasını da dəvət etməliyəm, əks halda impiçment olunacağam”, - Tramp deyib.
“Düşünürəm ki, bu, yersiz zarafatdır və təəssüf ki, bu, ABŞ komandası üçün yarışan və qızıl medal qazanan qadınların Olimpiya Oyunlarındakı çoxsaylı uğurlarını kölgədə qoyur. Biz soyunma otağımızdakı qadınların nailiyyətlərini, onların görkəmli səylərini qeyd etməyə və qızıl medalları qeyd etməyə davam etməyə diqqət yetiririk. Və biz həqiqətən də yersiz zarafatla bunu azaltmaq istəmirik”, - ESPN Naytın sözlərini sitat gətirir.