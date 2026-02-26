26 Fevral 2026
AZ

“Bu, yersiz zarafat idi” - ABŞ millisinin hücumçusu Donald Trampın sözləri barədə

Olimpiada-2026
Xəbərlər
26 Fevral 2026 19:31
90
“Bu, yersiz zarafat idi” - ABŞ millisinin hücumçusu Donald Trampın sözləri barədə

Hokkey üzrə ABŞ qadın milli komandasının hücumçusu Hilari Nayt Prezident Donald Trampın komanda haqqında dediklərinə cavab verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, kişilərdən ibarət komandanın soyunma otağında keçirilən şənlik zamanı Tramp telefon danışığında oyunçuları Konqresdəki çıxışı üçün Vaşinqtona gəlməyə dəvət edib.

“Hərbi təyyarə göndərə bilərəm. Qadınların komandasını da dəvət etməliyəm, əks halda impiçment olunacağam”, - Tramp deyib.

“Düşünürəm ki, bu, yersiz zarafatdır və təəssüf ki, bu, ABŞ komandası üçün yarışan və qızıl medal qazanan qadınların Olimpiya Oyunlarındakı çoxsaylı uğurlarını kölgədə qoyur. Biz soyunma otağımızdakı qadınların nailiyyətlərini, onların görkəmli səylərini qeyd etməyə və qızıl medalları qeyd etməyə davam etməyə diqqət yetiririk. Və biz həqiqətən də yersiz zarafatla bunu azaltmaq istəmirik”, - ESPN Naytın sözlərini sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Olimpiya qızılı qazanan qazaxıstanlı idmançıya Astanada üçüncü mənzil hədiyyə edildi
25 Fevral 10:45
Olimpiada-2026

Olimpiya qızılı qazanan qazaxıstanlı idmançıya Astanada üçüncü mənzil hədiyyə edildi

Qazaxıstanlı fiqurlu konkisürənə növbəti daşınmaz əmlak hədiyyəsini əldə edib
ABŞ idmançısı: “Həkim ayağımı amputasiyadan xilas etdi”
24 Fevral 10:45
Olimpiada-2026

ABŞ idmançısı: “Həkim ayağımı amputasiyadan xilas etdi”

İdmançı həkimin peşəkarlığı nəticəsində əlil olmaqdan xilas olub
ABŞ-nin qadın hokkey komandası Donald Trampla görüşməkdən imtina edib
24 Fevral 01:31
Olimpiada-2026

ABŞ-nin qadın hokkey komandası Donald Trampla görüşməkdən imtina edib

ABŞ-nin həm qadın, həm də kişi hokkey millisi Olimpiadada qızıl medal qazanıb
Tramp süni intellektdən istifadə edərək Kanada ilə hokkey oynaması barədə video düzəldib
23 Fevral 23:56
Olimpiada-2026

Tramp süni intellektdən istifadə edərək Kanada ilə hokkey oynaması barədə video düzəldib - VİDEO

ABŞ millisi Olimpiadanın finalında Kanadanı məğlub edərək qızıl medal qazanıb
Azərbaycanın 2026-cı il Olimpiadasındakı nəticələri: Medalsız böyük qələbə – İDMAN.BİZ-in ŞƏRHİ
23 Fevral 19:26
Olimpiada-2026

Azərbaycanın 2026-cı il Olimpiadasındakı nəticələri: Medalsız böyük qələbə – İDMAN.BİZ-in ŞƏRHİ

Azərbaycan sübut etdi ki, böyük idman forumlarında öz maraqlarını qoruya bilir
Kanadalı hokkeyçi finaldakı məğlubiyyəti şərh edib
23 Fevral 17:06
Olimpiada-2026

Kanadalı hokkeyçi finaldakı məğlubiyyəti şərh edib

Kanadalı hokkeyçilər gümüş medallara sahib olublar

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib