ABŞ-ın qadın hokkey komandası Donald Trampla görüşməkdən imtina edib

ABŞ qadın hokkey komandası prezident Donald Trampla görüşdən imtina edib.
İdman.Biz bildirir ki, prezident 2026-cı il Olimpiya Oyunlarında qızıl medal qazanan həm kişi, həm də qadın komandalarını ənənəvi Konqressə müraciətinə dəvət edib.
“Qələbə qazanan ABŞ qadın hokkey komandamıza göndərilən dəvətə görə həqiqətən minnətdarıq və onların əlamətdar nailiyyətlərinin tanınmasını yüksək qiymətləndiririk. Olimpiya Oyunlarından sonra daha əvvəldən planlaşdırılmış akademik və peşəkar öhdəliklərə görə idmançılar hazırda iştirak edə bilməyəcəklər. Onlar bu tanınmaya görə şərəf duydular və minnətdarlıqlarını bildirdilər”, - NBC Sports-un məlumatına görə, ABŞ Hokkey Federasiyasının sözçüsü bildirib.