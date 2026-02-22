23 Fevral 2026
AZ

Con Kuper: “Üçün üçə” formatı əsl hokkey deyil, lakin qaydalar hamı üçün eynidir”

Olimpiada-2026
Xəbərlər
22 Fevral 2026 23:57
85
Con Kuper: “Üçün üçə” formatı əsl hokkey deyil, lakin qaydalar hamı üçün eynidir”

Kanada millisinin baş məşqçisi Con Kuper Milan-Kortina-2026 Qış Olimpiya Oyunlarının finalında ABŞ-yə uduzduqları (1:2) oyundan sonra fikirlərini bölüşüb. Təcrübəli mütəxəssis həm komandasının çıxışını dəyərləndirib, həm də həlledici overtaym formatına münasibət bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Kuper məğlubiyyətə baxmayaraq hokkeyçilərindən razı qalıb.

“Düşünürəm ki, oyunçularımız qüsursuz matç keçirdilər. Onlarla bundan artıq fəxr edə bilməzdim”, - deyə Kuper Beynəlxalq Buzüstü Hokkey Federasiyasının mətbuat bildirib.

Baş məşqçi overtaymın “üçün üçə” formatında keçirilməsinin əsl hokkey ruhuna uyğun olmadığını da qeyd edib:

“Buzdan dörd oyunçunu çıxardıqda hokkey hokkey olmaqdan çıxır. Stenli Kubokunun finalında və ya pley-off mərhələsində bu formatın tətbiq edilməməsinin bir səbəbi var. Lakin bütün komandalar qaydaları öncədən bilirlər. Məğlubiyyətimizi bu formata bağlamaq ədalətsiz olar. ABŞ millisinin çox istedadlı oyunçuları var və onlar overtaymda bizdən bir dəqiq hərəkət artıq etdilər”.

Qeyd edək ki, Kanada yığması turniri gümüş medallarla başa vurub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

ABŞ-nin hokkey millisi olimpiya çempionu oldu
22 Fevral 21:00
Olimpiada-2026

ABŞ-nin hokkey millisi olimpiya çempionu oldu

Amerikalılar finalda Kanadanı üstələyərək qızıl medallara sahib çıxıblar
Finlandiya hokkeyçiləri Olimpiadada üçüncü yeri tutublar
22 Fevral 03:03
Olimpiada-2026

Finlandiya hokkeyçiləri Olimpiadada üçüncü yeri tutublar

Yarışın finalında ABŞ və Kanada yığmaları qarşılaşacaqlar
Milan-Kortina-2026 rəsmən başa çatdı - YENİLƏNİB + FOTO
22 Fevral 01:50
Olimpiada-2026

Milan-Kortina-2026 rəsmən başa çatdı - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycanı Oyunlarda Anastasiya Papatoma və Vladimir Litvintsev təmsil ediblər
Yohannes Klebodan tarixi göstərici - Norveçli xizəkçi əbədi rekorda imza atıb
21 Fevral 18:29
Olimpiada-2026

Yohannes Klebodan tarixi göstərici - Norveçli xizəkçi əbədi rekorda imza atıb

Klebo ilk dəfə olaraq Olimpiadadakı bütün yarışlarda qalib gəlib
Olimpiadada dəhşətli zədə - konki polşalı idmançının üzünü kəsdi - VİDEO
21 Fevral 13:00
Olimpiada-2026

Olimpiadada dəhşətli zədə - konki polşalı idmançının üzünü kəsdi - VİDEO

Sürətli konkisürmə yarışında qanlı insident baş verdi
Olimpiada-2026: Amerikalı idmançı polşalı konkisürənin üzünü kəsib
21 Fevral 07:09
Olimpiada-2026

Olimpiada-2026: Amerikalı idmançı polşalı konkisürənin üzünü kəsib - FOTO

Amerikalı Santos-Qrisvald diskvalifikasiya edilib

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi