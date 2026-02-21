22 Fevral 2026
AZ

Yohannes Klebodan tarixi göstərici - Norveçli xizəkçi əbədi rekorda imza atıb

Olimpiada-2026
Xəbərlər
21 Fevral 2026 18:29
85
Yohannes Klebodan tarixi göstərici - Norveçli xizəkçi əbədi rekorda imza atıb

Norveçli xizəkçi Yohannes Klebo 2026-cı il Olimpiya Oyunlarında marafon yarışında qalib gəldikdən sonra 11 qat Olimpiya çempionu olub.

İdman.Biz bildirir ki, Klebo hazırkı Olimpiya Oyunlarında bütün yarışlarda qalib gəlib.

Klebo bununla 1980-ci ildə beşqat Olimpiya çempionu olan amerikalı konkisürən Erik Haydenin rekordunu qırıb.

Qeyd etmək lazımdır ki, Klebonun nəticəsi Qış Olimpiadası üçün rekorddur, Yay Olimpiya Oyunlarında 2008-ci ildə amerikalı üzgüçü Maykl Felps 8 qızıl medal qazanıb.

Daha əvvəl İtaliyada keçirilən Olimpiadada Klebo skiatlon, komanda və fərdi sprint, kişilər estafet və 10 km sərbəst yarışlarda qalib gəlmişdi.

Klebo əvvəlki beş Olimpiya qızıl medalını 2022-ci il Pekin və 2018-ci il Pxençxan Oyunlarında qazanmışdı.

2025-ci ildə Klebo dünya çempionatında bütün yarışlarda qalib gələrək 6 qızıl medal qazanıb.

Klebo 15 qat dünya çempionu (kişi xizəkçilər arasında rekord), beşqat Dünya Kubokunun qalibi və “Tur de Ski”nin dördqat qalibidir.

İtaliyadakı Olimpiada 22 fevral bazar günü başa çatacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Olimpiadada dəhşətli zədə - konki polşalı idmançının üzünü kəsdi - VİDEO
21 Fevral 13:00
Olimpiada-2026

Olimpiadada dəhşətli zədə - konki polşalı idmançının üzünü kəsdi - VİDEO

Sürətli konkisürmə yarışında qanlı insident baş verdi
Olimpiada-2026: Amerikalı idmançı polşalı konkisürənin üzünü kəsib
21 Fevral 07:09
Olimpiada-2026

Olimpiada-2026: Amerikalı idmançı polşalı konkisürənin üzünü kəsib - FOTO

Amerikalı Santos-Qrisvald diskvalifikasiya edilib
Norveç bir Qış Olimpiya Oyunlarında qızıl medalların sayına görə rekord qırıb
21 Fevral 05:12
Olimpiada-2026

Norveç bir Qış Olimpiya Oyunlarında qızıl medalların sayına görə rekord qırıb

Xizəkçi Yohannes Klebo ölkə üçün ən çox medal qazanıb
Çexiya Paralimpiya Komitəsi Paralimpiya Oyunlarının açılış mərasimini boykot edəcək
21 Fevral 04:05
Olimpiada-2026

Çexiya Paralimpiya Komitəsi Paralimpiya Oyunlarının açılış mərasimini boykot edəcək

Ukrayna da daha əvvəl oxşar mövqe bildirmişdi
Olimpiada-2026: Hokkey üzrə turnirin finalında Kanada və ABŞ qarşılaşacaqlar
21 Fevral 03:20
Olimpiada-2026

Olimpiada-2026: Hokkey üzrə turnirin finalında Kanada və ABŞ qarşılaşacaqlar - YENİLƏNİB

Finlandiya və Slovakiya bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaqlar
Olimpiya çempionunun sabiq məşqçisindən rəzalət - FOTO
20 Fevral 17:12
Olimpiada-2026

Olimpiya çempionunun sabiq məşqçisindən rəzalət - FOTO

Ağır ittihamlarla həbs olundu

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub
21 Fevral 23:02
Dünya futbolu

“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub - YENİLƏNİR + VİDEO

“İnter” 64 xalla A Seriyası turnir cədvəlinə başçılıq edir