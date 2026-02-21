21 Fevral 2026
AZ

Olimpiada-2026: Hokkey üzrə turnirin finalında Kanada və ABŞ qarşılaşacaqlar - YENİLƏNİB

Olimpiada-2026
Xəbərlər
21 Fevral 2026 03:20
291
Olimpiada-2026: Hokkey üzrə turnirin finalında Kanada və ABŞ qarşılaşacaqlar

Milanda kişilər arasında Olimpiya hokkey turniri davam edir.

İdman.Biz-in məlumatına görə, final matçında ABŞ və Kanada komandaları qarşılaşacaq. Oyun 22 fevralda “Arena Santa Giulia”da keçiriləcək.

Bir gün əvvəl Finlandiya və Slovakiya bürünc medal uğrunda rastlaşacaqlar.

Yarımfinalda Kanada komandası Finlandiyanı 3:2, ABŞ isə Slovakiyanı 6:2 hesabı ilə inamlı şəkildə məğlub edib.

2026-cı il Olimpiya Oyunları üçün kişilər arasında hokkey turniri 11 fevralda başlayıb.

23:40

Milanda kişilər arasında Olimpiya hokkey turniri davam edir.

İdman.Biz bildirir ki, yarımfinal matçında Kanada və Finlandiya qarşılaşıb.

“Arena Santa Giulia”da keçirilən oyunda Kanada komandası 3:2 hesabı ilə qalib gəlib.

Beləliklə, Kanada turnirin finalına yüksəlib və burada ABŞ-Slovakiya cütlüyünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Norveç bir Qış Olimpiya Oyunlarında qızıl medalların sayına görə rekord qırıb
05:12
Olimpiada-2026

Norveç bir Qış Olimpiya Oyunlarında qızıl medalların sayına görə rekord qırıb

Xizəkçi Yohannes Klebo ölkə üçün ən çox medal qazanıb
Çexiya Paralimpiya Komitəsi Paralimpiya Oyunlarının açılış mərasimini boykot edəcək
04:05
Olimpiada-2026

Çexiya Paralimpiya Komitəsi Paralimpiya Oyunlarının açılış mərasimini boykot edəcək

Ukrayna da daha əvvəl oxşar mövqe bildirmişdi
Olimpiya çempionunun sabiq məşqçisindən rəzalət - FOTO
20 Fevral 17:12
Olimpiada-2026

Olimpiya çempionunun sabiq məşqçisindən rəzalət - FOTO

Ağır ittihamlarla həbs olundu
Olimpiadada dəhşətli anlar: Dünya çempionu huşunu itirdi - FOTO/VİDEO
20 Fevral 17:03
Olimpiada-2026

Olimpiadada dəhşətli anlar: Dünya çempionu huşunu itirdi - FOTO/VİDEO

Finli Melvil Ayvz sərt şəkildə yıxıldı
ABŞ qadın hokkey komandası Olimpiya Oyunlarının qızıl medalını qazanıb
20 Fevral 01:27
Olimpiada-2026

ABŞ qadın hokkey komandası Olimpiya Oyunlarının qızıl medalını qazanıb

Kanada gümüş, İsveçrə isə bürünc medal qazanıb
Ukrayna Qış Paralimpiadasının açılış mərasimini qismən boykot edib
19 Fevral 16:28
Olimpiada-2026

Ukrayna Qış Paralimpiadasının açılış mərasimini qismən boykot edib

Bir neçə gün əvvəl Ukrayna rəsmiləri qərar barədə anons vermişdilər

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur