Olimpiada-2026: Hokkey üzrə turnirin finalında Kanada və ABŞ qarşılaşacaqlar - YENİLƏNİB

Milanda kişilər arasında Olimpiya hokkey turniri davam edir.
İdman.Biz-in məlumatına görə, final matçında ABŞ və Kanada komandaları qarşılaşacaq. Oyun 22 fevralda “Arena Santa Giulia”da keçiriləcək.
Bir gün əvvəl Finlandiya və Slovakiya bürünc medal uğrunda rastlaşacaqlar.
Yarımfinalda Kanada komandası Finlandiyanı 3:2, ABŞ isə Slovakiyanı 6:2 hesabı ilə inamlı şəkildə məğlub edib.
2026-cı il Olimpiya Oyunları üçün kişilər arasında hokkey turniri 11 fevralda başlayıb.
