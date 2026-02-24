24 Fevral 2026
ABŞ idmançısı: “Həkim ayağımı amputasiyadan xilas etdi”

Olimpiada-2026
24 Fevral 2026 10:45
2010-cu ildə Kanadanın Vankuver şəhərində keçirilən Olimpiya oyunlarının çempionu, ABŞ-li dağ xizəkçisi Lindsi Vonn Olimpiya Oyunlarında uğursuz yıxılmadan sonra ayağının amputasiya təhlükəsi ilə üzləşdiyini yazıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, bu barədə BBC-yə müsahibəsində danışıb.

Vonn bildirib ki, həkim Tom Hakett onun ayağını xilas edib və amputasiyanın qarşısını alıb. İdmançının sözlərinə görə, həkim ayağının hər iki tərəfdən kəsik açaraq təzyiqi azaldıb və toxumaların “nəfəs almasına” şərait yaradıb.

“O, ayağımı xilas etdi. Məni xilas etdi”, – deyə Vonn vurğulayıb.

