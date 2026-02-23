Anar Bağırov: “Olimpiadada əldə etdiyimiz təcrübəni daha böyük uğurlara çevirmək istəyirik”

“Əsas hədəfimiz ölkəmizi bu mötəbər yarışda layiqincə təmsil etmək və qış idman növləri üzrə təcrübəmizi artırmaq idi”.
İdman.Biz xəbər verir ki bu sözləri İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarında çıxış edən Azərbaycan komandasının şef-de-missionu Anar Bağırov deyib.
O bildirib ki, bu möhtəşəm idman bayramı həm təşkilatçılıq, həm də rəqabət baxımından yaddaqalan hadisələrlə zəngin olub:
“İtaliya bu genişmiqyaslı yarışı yüksək səviyyədə təşkil etməyi bacardı. İki fərqli mərkəzdə keçirilməsinə baxmayaraq, logistika və idmançıların rahatlığı ən yüksək səviyyədə təmin olunmuşdu. Olimpiya Oyunlarının bağlanış mərasimi bu böyük birliyin və idman həmrəyliyinin yekunu oldu. Bu oyunlar bizə bir daha göstərdi ki, qış idman növlərinin inkişafı üçün böyük potensial var və biz əldə etdiyimiz təcrübəni növbəti illərdə daha böyük uğurlara çevirmək niyyətindəyik”.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qış Olimpiya Oyunlarında iki idmançı ilə təmsil olunub. Fiqurlu konkisürmə yarışlarında çıxış edən Vladimir Litvintsev qısa proqramda ilk “24-lüy”ə düşə bilmədiyi üçün sərbəst proqram yarışlarına vəsiqə qazana bilməyib. Anastasiya Papatoma isə slalom yarışlarını 51-ci yerdə başa vurub. Onun çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur.