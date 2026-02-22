22 Fevral 2026
AZ

"Milan-Kortina-2026" Olimpiadasına möhtəşəm vida

Olimpiada-2026
Xəbərlər
22 Fevral 2026 10:51
122
"Milan-Kortina-2026" Olimpiadasına möhtəşəm vida

İtaliyanın Milan və Kortina d'Ampetso şəhərlərinin ev sahibliyi etdiyi 2026-cı il Qış Olimpiya Oyunlarına bu gün yekun vurulur.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın təntənəli bağlanış mərasimi Verondakı məşhur "Arena di Verona" stadionunda təşkil olunacaq. Bağlanış mərasimi Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.

Bağlanışdan öncə isə hokkey, xizək yürüşü, bobsley və kerlinq üzrə son final görüşləri keçiriləcək.

Ölkəmiz bu mötəbər yarışda iki idmançı ilə təmsil olunub. 18 yaşlı idmançımız Anastasiya Papatoma slalom növündə çıxış edərək ilk enişini 59-cu sırada tamamlayıb. İkinci mərhələnin nəticələrinə görə o, ümumilikdə 95 iştirakçı arasında 51-ci pillədə qərarlaşaraq olimpiadanı başa vurub.

Təcrübəli idmançımız Vladimir Litvintsev isə qısa proqramda 63.63 xal toplayaraq 29 iştirakçı arasında sonuncu yerdə qərarlaşıb. Bu nəticə ilə o, sərbəst proqram mərhələsinə keçə bilməyərək mübarizəni dayandırıb.

Qeyd edək ki, Norveç medal sıralamasında birinci pillədədir. Komanda indiyədək 40 (18 qızıl, 11 gümüş, 11 bürünc) mükafat qazanıb. ABŞ (11 qızıl, 12 gümüş, 9 bürünc) ikinci, Niderland (10 qızıl, 7 gümüş, 3 bürünc) üçüncü, ev sahibi İtaliya isə (10 qızıl, 6 gümüş, 14 bürünc) dördüncüdür.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Finlandiya hokkeyçiləri Olimpiadada üçüncü yeri tutublar
03:03
Olimpiada-2026

Finlandiya hokkeyçiləri Olimpiadada üçüncü yeri tutublar

Yarışın finalında ABŞ və Kanada yığmaları qarşılaşacaqlar
Yohannes Klebodan tarixi göstərici - Norveçli xizəkçi əbədi rekorda imza atıb
21 Fevral 18:29
Olimpiada-2026

Yohannes Klebodan tarixi göstərici - Norveçli xizəkçi əbədi rekorda imza atıb

Klebo ilk dəfə olaraq Olimpiadadakı bütün yarışlarda qalib gəlib
Olimpiadada dəhşətli zədə - konki polşalı idmançının üzünü kəsdi - VİDEO
21 Fevral 13:00
Olimpiada-2026

Olimpiadada dəhşətli zədə - konki polşalı idmançının üzünü kəsdi - VİDEO

Sürətli konkisürmə yarışında qanlı insident baş verdi
Olimpiada-2026: Amerikalı idmançı polşalı konkisürənin üzünü kəsib
21 Fevral 07:09
Olimpiada-2026

Olimpiada-2026: Amerikalı idmançı polşalı konkisürənin üzünü kəsib - FOTO

Amerikalı Santos-Qrisvald diskvalifikasiya edilib
Norveç bir Qış Olimpiya Oyunlarında qızıl medalların sayına görə rekord qırıb
21 Fevral 05:12
Olimpiada-2026

Norveç bir Qış Olimpiya Oyunlarında qızıl medalların sayına görə rekord qırıb

Xizəkçi Yohannes Klebo ölkə üçün ən çox medal qazanıb
Çexiya Paralimpiya Komitəsi Paralimpiya Oyunlarının açılış mərasimini boykot edəcək
21 Fevral 04:05
Olimpiada-2026

Çexiya Paralimpiya Komitəsi Paralimpiya Oyunlarının açılış mərasimini boykot edəcək

Ukrayna da daha əvvəl oxşar mövqe bildirmişdi

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir