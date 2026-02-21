Norveç bir Qış Olimpiya Oyunlarında qızıl medalların sayına görə rekord qırıb

Norveç milli komandası bir Qış Olimpiya Oyunlarında ən çox qələbə qazanan komanda olaraq yeni rekord müəyyənləşdirib.
İdman.Biz bildirir ki, Norveç 2026-cı ildə İtaliyada keçirilən Qış Olimpiya Oyunlarında 17 qızıl medal qazanaraq, 2022-ci ildə Pekində keçirilən Oyunlarda qazandığı 16 medal rekordunu geridə qoyub.
Biatlonçu Yohannes Deyl-Syevdal 15 km-lik kütləvi start yarışında ölkəsinin 17-ci qızıl medalını qazanıb. Biatlondan əlavə, norveçli idmançılar xizək sürmə, sərbəst xizək sürmə, Nordik kombinasiyası, xizək tullanması və sürətli konkisürmə yarışlarında qızıl medal qazanıblar. Xizəkçi Yohannes Klebo ölkə üçün ən çox medal qazanıb.
2026 Olimpiya Oyunları 22 fevrala qədər keçiriləcək. Ümumilikdə 116 medal yarışı keçiriləcək.