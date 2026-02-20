Olimpiadada dəhşətli anlar: Dünya çempionu huşunu itirdi - FOTO/VİDEO

Dünya çempionu Finli Melvil Ayvz Qış Olimpiya Oyunlarında ağır zədə alıb.
İdman.Biz “The Guardian” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, Yeni Zelandiyalı fristaylçı təsnifat mərhələsində çıxış edərkən bir neçə metr hündürlükdən yıxılıb. Zərbə nəticəsində 19 yaşlı idmançı huşunu itirib.
Yarış dərhal dayandırılıb və tibbi heyət Ayvza ilkin yardımı elə trasın ortasında göstərib.
Yeni Zelandiya Olimpiya Komitəsinin yaydığı məlumata görə, idmançının vəziyyəti stabildir və o, hazırda həkim nəzarətindədir.
Onun yıxılmazdan öncə hava çəkilmiş başıaşağı formada fotosu sosial mediada böyük maraq doğurub.
Xatırladaq ki, Ayvz 2025-ci ildə dünya çempionu olub və bu turnirin əsas favoritlərindən biri hesab edilirdi.