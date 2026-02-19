20 Fevral 2026
Olimpiada-2026: Hokkey turnirində yarımfinal cütlükləri müəyyənləşib

19 Fevral 2026 03:16
İtaliyada keçirilən Olimpiya Oyunlarında hokkey turnirinin yarımfinal cütlükləri müəyyənləşib.

İdman.Biz bildirir ki, dörddəbir final mərhələsi başa çatdıqdan sonra yarımfinal komandaları yenidən sıralanıb. Ən yüksək reytinqli komanda yarımfinalda ən aşağı reytinqli komanda ilə oynayacaq, digər iki komanda isə bir-biri ilə qarşılaşacaq.

Hokkey, 2026 Olimpiya Oyunları, Kişilər, Yarımfinal cütlükləri

Kanada - Finlandiya
ABŞ - Slovakiya

Olimpiya Oyunlarında kişilərin hokkey turniri 11-22 fevral tarixlərində keçirilir. 12 ildən sonra ilk dəfə olaraq NHL oyunçuları yarışda iştirak edirlər. Finlandiya komandası hazırkı Olimpiya çempionudur.

İdman.Biz
