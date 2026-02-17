20 Fevral 2026
AZ

Olimpiyadaçıların qaldığı taxta evlər və “Olimpiya kəndi” anlayışı - FOTO

Olimpiada-2026
Xəbərlər
17 Fevral 2026 15:38
121
Olimpiya oyunlarının keçirildiyi məkanlarda iştirakçıların qaldığı və “Olimpiya kəndi” adlandırılan məkanın tarixi 1924-cü ilə uzanır. Həmin ildə Fransanın paytaxtı Parisdə təşkil olunan Yay Olimpiya Oyunları müasir “olimpiya kəndi” anlayışının yaranması ilə tarixə düşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Oyunlar zamanı idmançılar üçün xüsusi olaraq 523 taxta ev tikilib. Bu evlərin hər birində 4-8 nəfərə qədər idmançının qalması üçün şərait yaradılıb.

Kompleks yalnız yaşayış binalarından ibarət olmayıb. Ərazidə qida məntəqələri, tibbi xidmət bölmələri və müxtəlif mağazalar da fəaliyyət göstərib. Parisin Kolomb şəhərciyində, əsas stadionun yaxınlığında qurulan bu yaşayış zonası sonradan “Olimpiya kəndi” kimi tanınmağa başlayıb.

Məhz 1924-cü il Paris Olimpiadasından sonra idmançılar və məşqçilər üçün yaradılan bu tip yaşayış kompleksləri rəsmi və ənənəvi şəkildə “Olimpiya kəndi” adlandırıldı və növbəti Oyunlarda da tətbiq olundu.

Bu gün Milano-Kortina 2026 Qış Olimpiya Oyunları üçün tikilən kompleks isə 100 il əvvəlkindən tamam fərqlidir. 2023-cü ilin yanvarında başlanan tikinti işləri 900 gün davam edib. İdmançılar üçün idman zalı, yeməkxanalar və tibbi xidmət sahələri binaların birinci mərtəbəsində yerləşir.

İdman.Biz
