20 Fevral 2026
Qış Olimpiya Oyunlarının əsas favoriti kimdir? - Medal cədvəlində son vəziyyət

Olimpiada-2026
17 Fevral 2026 11:16
132
Qış Olimpiya Oyunları 2026 çərçivəsində İtaliyada keçirilən yarışlarda 16 fevral tarixinə olan qeyri-rəsmi medal cədvəli açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, cədvələ Norveç millisi başçılıq edir. Skandinaviya təmsilçiləri 12 qızıl, 7 gümüş və 9 bürünc medal qazanaraq ümumilikdə 28 mükafatla ilk pillədə qərarlaşıb.

İkinci sırada 8 qızıl, 4 gümüş və 11 bürünc medala malik İtaliya (23 medal) yer alıb. İlk üçlüyü isə 6 qızıl, 8 gümüş və 5 bürünc medalla ABŞ (19 medal) tamamlayır.

Sözügedən medal cədvəlini təqdim edirik.

Yer Ölkə Qızıl Gümüş Bürünc Cəmi
1 Norveç 12 7 9 28
2 İtaliya 8 4 11 23
3 ABŞ 6 8 5 19
4 Niderland 6 5 1 12
5 Avstriya 5 7 3 15
6 İsveç 5 5 1 11
7 İsveçrə 5 2 3 10
8 Almaniya 4 7 6 17
9 Fransa 4 7 4 15
10 Yaponiya 4 5 9 18

Qeyd edək ki, Milan və Kortina-d’Ampezzoda keçirilən Qış Olimpiya Oyunları fevralın 22-dək davam edəcək. Medal uğrunda mübarizə isə getdikcə daha da gərgin xarakter alır.

