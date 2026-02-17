Qış Olimpiya Oyunlarının əsas favoriti kimdir? - Medal cədvəlində son vəziyyət

Qış Olimpiya Oyunları 2026 çərçivəsində İtaliyada keçirilən yarışlarda 16 fevral tarixinə olan qeyri-rəsmi medal cədvəli açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, cədvələ Norveç millisi başçılıq edir. Skandinaviya təmsilçiləri 12 qızıl, 7 gümüş və 9 bürünc medal qazanaraq ümumilikdə 28 mükafatla ilk pillədə qərarlaşıb.
İkinci sırada 8 qızıl, 4 gümüş və 11 bürünc medala malik İtaliya (23 medal) yer alıb. İlk üçlüyü isə 6 qızıl, 8 gümüş və 5 bürünc medalla ABŞ (19 medal) tamamlayır.
Sözügedən medal cədvəlini təqdim edirik.
|Yer
|Ölkə
|Qızıl
|Gümüş
|Bürünc
|Cəmi
|1
|Norveç
|12
|7
|9
|28
|2
|İtaliya
|8
|4
|11
|23
|3
|ABŞ
|6
|8
|5
|19
|4
|Niderland
|6
|5
|1
|12
|5
|Avstriya
|5
|7
|3
|15
|6
|İsveç
|5
|5
|1
|11
|7
|İsveçrə
|5
|2
|3
|10
|8
|Almaniya
|4
|7
|6
|17
|9
|Fransa
|4
|7
|4
|15
|10
|Yaponiya
|4
|5
|9
|18
Qeyd edək ki, Milan və Kortina-d’Ampezzoda keçirilən Qış Olimpiya Oyunları fevralın 22-dək davam edəcək. Medal uğrunda mübarizə isə getdikcə daha da gərgin xarakter alır.