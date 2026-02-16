Finlandiyalı idmançı Olimpiadada ağır zədə aldı

Finlandiyalı akrobatik xizəkçi Launen Qış Olimpiya Oyunlarının təsnifat mərhələsində ciddi zədə alıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, idmançı mürəkkəb fəndi yerinə yetirdikdən sonra xizəklərin üzərinə enə bilməyib və kürəyi ilə başı üstə yerə çırpılıb.
Hadisədən dərhal sonra tibbi heyət meydançaya daxil olub və Launen xərəkdə oradan uzaqlaşdırılıb. Finlandiya Olimpiya Komitəsinin açıqlamasına görə, o, huşunu itirməyib və bütün ətraflarını hərəkət etdirə bilir.
Bildirilib ki, idmançı daha ətraflı müayinədən keçmək üçün xəstəxanaya göndəriləcək.