15 Fevral 2026
AZ

Tarixi rekord: Klebo doqquzuncu qızılı qazandı

Olimpiada-2026
Xəbərlər
15 Fevral 2026 19:28
60
Norveç millisinin üzvü Yohannes Klebo Olimpiya tarixində yeni səhifə açıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 29 yaşlı idmançı Qış Olimpiya Oyunlarında doqquz qızıl medal qazanan ilk atlet olub. Rekord Milan-Kortina 2026 çərçivəsində 4x7,5 km estafetdə Norveç yığmasının qələbəsindən sonra rəsmiləşib.

Klebo əvvəlki rekordçular Börn Deli, Marit Byörgen və Ule-Eynar Byörndaleni geridə qoyub. Həmin idmançıların hərəsinin aktivində səkkiz qızıl mükafat var idi.

Norveçli ulduzun nailiyyəti artırmaq şansı da qalır. Onu qarşıda komanda sprinti və marafon gözləyir.

Milan-Kortina Qış Olimpiya Oyunları fevralın 22-dək davam edəcək və yarışda ümumilikdə 116 medal dəsti sahibini tapacaq.

İdman.Biz
