Tarixi rekord: Klebo doqquzuncu qızılı qazandı

Norveç millisinin üzvü Yohannes Klebo Olimpiya tarixində yeni səhifə açıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 29 yaşlı idmançı Qış Olimpiya Oyunlarında doqquz qızıl medal qazanan ilk atlet olub. Rekord Milan-Kortina 2026 çərçivəsində 4x7,5 km estafetdə Norveç yığmasının qələbəsindən sonra rəsmiləşib.
Klebo əvvəlki rekordçular Börn Deli, Marit Byörgen və Ule-Eynar Byörndaleni geridə qoyub. Həmin idmançıların hərəsinin aktivində səkkiz qızıl mükafat var idi.
Norveçli ulduzun nailiyyəti artırmaq şansı da qalır. Onu qarşıda komanda sprinti və marafon gözləyir.
Milan-Kortina Qış Olimpiya Oyunları fevralın 22-dək davam edəcək və yarışda ümumilikdə 116 medal dəsti sahibini tapacaq.