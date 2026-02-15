Finlandiya Olimpiadada xizək sprint yarışlarının nəticələrinə etiraz edib

Finlandiya komandası 2026-cı il Olimpiya Oyunlarında kişilər arasında xizək sprint yarışlarının nəticələrinə etiraz olaraq şikayət ərizəsi təqdim edib.
İdman.Biz bildirir ki, Norveçli Yohannes Klæbo klassik sprintdə birinci, amerikalı Ben Ogden ikinci, digər norveçli Oskar Opstad Vike isə üçüncü yeri tutub. Finlandiyalı xizəkçi Lauri Vuorinen dördüncü yeri tutub.
Finlandiya tərəfi norveçlilərin və amerikalıların diskvalifikasiyasını tələb edir. Onlar hesab edirlər ki, Norveç və ABŞ yarış zamanı xizək hazırlığında üstünlük əldə etməklə yarış qaydalarını pozublar.
Sprintin son qaçışları arasında Norveç xizəklərin tutma zonasını dəyişdirərək mazın sürətli tətbiq olunmasına imkan verən bir vasitə olan maz diyircəyindən istifadə edib. Beynəlxalq Xizək Federasiyası (FIS) digər komandalara məlumat vermədən onlara diyircəkdən istifadə etməyə icazə verib.
Bu arada, FIS Yarış Direktoru Maykl Lamplot NRK-ya bildirib ki, ABŞ komandasının xidmət masasında içində maye olan şüşə aşkar edilib və onun şəkli çəkilib. Həmin zonada hər hansı bir maye qadağandır.