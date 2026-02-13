13 Fevral 2026
Olimpiadada yıxılan idmançı finişdə həyatının qərarını verdi - FOTO/VİDEO

Olimpiada-2026
13 Fevral 2026 17:32
Amerikalı dağ xizəkçisi Brizi Conson Qış Olimpiya Oyunlarında emosional anlar yaşayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, idmançı superqiqant yarışında start götürsə də, məsafəni başa vura bilməyib və trasda yıxılıb. Lakin məyusluq uzun çəkməyib.

Finişdə onu gözləyən sevgilisi Konnor Uatkins sürpriz hazırlayıb və evlilik təklifi edib. Conson bu təklifə razılıq verib.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Brizi Conson həmin Olimpiadada sürətli eniş növündə qızıl medal qazanaraq karyerasında ilk dəfə Olimpiya çempionu olub.

