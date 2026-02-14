14 Fevral 2026
AZ

Qış Olimpiya Oyunlarında ilk dəfə Cənubi Amerika təmsilçisi qızıl medal qazanıb

Olimpiada-2026
Xəbərlər
14 Fevral 2026 19:10
74
Qış Olimpiya Oyunlarında ilk dəfə Cənubi Amerika təmsilçisi qızıl medal qazanıb

2026-cı il Olimpiya Oyunlarında tarixdə ilk dəfə olaraq Cənubi Amerikalı qızıl medal qazanıb. Braziliyalı dağ xizəyi idmançısı Lukas Pineyro Broten nəhəng slalom yarışında 2:25.0 saniyəyə qalib gəlib.

İdman.Biz bildirir ki, isveçrəli Marko Odermatt qalibdən 0.58 saniyə geri qalaraq ikinci yeri tutub. Digər bir isveçrəli idmançı Loik Meyar isə 1.17 saniyə geri qalaraq üçüncü yeri tutub.

Olimpiada-2026. Dağ xizəyi. Nəhəng slalom. Yekun nəticələr:

1. Lukas Pineyro Broten (Braziliya) — 2:25.0 saniyə.
2. Marko Odermatt (İsveçrə) — 0.58 saniyə geridə.
3. Loik Meyar (İsveçrə) +1.17 saniyə.
4. Tomas Tumler (İsveçrə) +1.45 saniyə.
5. Atle Li Makqrat (Norveç) +1.82.
6. Leo Angeno (Fransa) +1.99.

Qeyd etmək lazımdır ki, Broten 2023-cü ilə qədər Norveç millisini təmsil edib. Lakin o, anasının vətənini təmsil etmək qərarına gəlib. Broten Braziliya millisində debütünü 2024-cü ilin oktyabrında edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Olimpiadada yıxılan idmançı finişdə həyatının qərarını verdi - FOTO/VİDEO
13 Fevral 17:32
Olimpiada-2026

Olimpiadada yıxılan idmançı finişdə həyatının qərarını verdi - FOTO/VİDEO

Amerikalı dağ xizəkçisi Brizi Conson emosional anlar yaşayıb
İtaliyalı biatlonçu günahsız olduğunu sübuta yetirərək Qış Olimpiya Oyunlarına qatılıb
13 Fevral 16:18
Olimpiada-2026

İtaliyalı biatlonçu günahsız olduğunu sübuta yetirərək Qış Olimpiya Oyunlarına qatılıb

Rebeka Passler Olimpiadada iştirak edə biləcək
Olimpiada-2026: bu gün beş idman növündə medallar oynanılacaq
13 Fevral 13:37
Olimpiada-2026

Olimpiada-2026: bu gün beş idman növündə medallar oynanılacaq

Milan və Kortina-d’Ampeççoda gərgin proqram
Olimpiadada sensasiya: 16 il gizlənən şəxs tribunada yaxalandı
13 Fevral 12:53
Olimpiada-2026

Olimpiadada sensasiya: 16 il gizlənən şəxs tribunada yaxalandı

Slovakiya yığmasına azarkeşlik üçün gəlmiş qaçaq saxlanıldı
Vladimir Litvintsev: “Düzünü desəm, fərqli bir nəticə gözləyirdim”
12 Fevral 21:10
Olimpiada-2026

Vladimir Litvintsev: “Düzünü desəm, fərqli bir nəticə gözləyirdim”

Litvintsev bu barədə sosial şəbəkədə paylaşım edib
Amerikalı xizəkçi Olimpiadada qabırğası sınmış halda çıxış edərək medal qazanıb
12 Fevral 19:39
Olimpiada-2026

Amerikalı xizəkçi Olimpiadada qabırğası sınmış halda çıxış edərək medal qazanıb - FOTO

Diggins Olimpiadanın ilk yarışı olan skiatlonda yıxılaraq qabırğasını sındırıb

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
“Napoli”nin baş məşqçisi hakimi təhqir etdiyinə görə diskvalifikasiya oluna bilər
12 Fevral 05:06
Dünya futbolu

“Napoli”nin baş məşqçisi hakimi təhqir etdiyinə görə diskvalifikasiya oluna bilər

Konte günahını boynuna almasa, bir oyunluq cəza ilə üzləşə bilər.