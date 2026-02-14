Qış Olimpiya Oyunlarında ilk dəfə Cənubi Amerika təmsilçisi qızıl medal qazanıb

2026-cı il Olimpiya Oyunlarında tarixdə ilk dəfə olaraq Cənubi Amerikalı qızıl medal qazanıb. Braziliyalı dağ xizəyi idmançısı Lukas Pineyro Broten nəhəng slalom yarışında 2:25.0 saniyəyə qalib gəlib.
İdman.Biz bildirir ki, isveçrəli Marko Odermatt qalibdən 0.58 saniyə geri qalaraq ikinci yeri tutub. Digər bir isveçrəli idmançı Loik Meyar isə 1.17 saniyə geri qalaraq üçüncü yeri tutub.
Olimpiada-2026. Dağ xizəyi. Nəhəng slalom. Yekun nəticələr:
1. Lukas Pineyro Broten (Braziliya) — 2:25.0 saniyə.
2. Marko Odermatt (İsveçrə) — 0.58 saniyə geridə.
3. Loik Meyar (İsveçrə) +1.17 saniyə.
4. Tomas Tumler (İsveçrə) +1.45 saniyə.
5. Atle Li Makqrat (Norveç) +1.82.
6. Leo Angeno (Fransa) +1.99.
Qeyd etmək lazımdır ki, Broten 2023-cü ilə qədər Norveç millisini təmsil edib. Lakin o, anasının vətənini təmsil etmək qərarına gəlib. Broten Braziliya millisində debütünü 2024-cü ilin oktyabrında edib.