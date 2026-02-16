Norveç yığması Olimpiadada cəzalandırıldı

İtaliyada keçirilən Qış Olimpiya Oyunlarında Norveç xizək komandası Beynəlxalq Xizək və Snoubord Federasiyası (FIS) tərəfindən qayda pozuntusuna görə cəzalandırılıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, hadisə yaylım yarışının keçirildiyi gün baş verib - komandanın bir xidmətçisi tras bağlandıqdan sonra orada qalıb.
Xidmətçi səhvini qəbul edib və FIS hakimləri qarşısında üzr istəyib.
Federasiyanın açıqlamasına görə, o, trasın bağlanma vaxtını düzgün müəyyən edə bilməyib və klassik trasda 8–10 dəqiqə qalıb. Səhvi aşkar etdikdən sonra dərhal FIS ilə əlaqə saxlayıb.