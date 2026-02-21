Çexiya Paralimpiya Komitəsi Paralimpiya Oyunlarının açılış mərasimini boykot edəcək

Çexiya Paralimpiya Komitəsi Paralimpiya Oyunlarının Açılış Mərasimindən çıxmaq qərarını açıqladı.
İdman.Biz bildirir ki, bu qərara səbəb Rusiya və Belarus idmançılarının qəbulu ilə bağlı mövqeyi olub.
Təşkilat Ukraynada davam edən münaqişəni əsas gətirərək, bu ölkələrdən nümayəndələrin beynəlxalq yarışlara qayıtmasına həmişə qarşı çıxdığını vurğulayıb. Çexiya tərəfi hesab edir ki, idman öz dəyərlərini görməzdən gələ bilməz. Nümayəndə heyəti açılış mərasimində iştirak etməyəcək, lakin idmançılar öz növbələrində yarışacaqlar.
Xatırladaq ki, Ukrayna da daha əvvəl oxşar mövqe bildirmişdi.