21 Fevral 2026
AZ

Çexiya Paralimpiya Komitəsi Paralimpiya Oyunlarının açılış mərasimini boykot edəcək

Olimpiada-2026
Xəbərlər
21 Fevral 2026 04:05
157
Çexiya Paralimpiya Komitəsi Paralimpiya Oyunlarının Açılış Mərasimindən çıxmaq qərarını açıqladı.

İdman.Biz bildirir ki, bu qərara səbəb Rusiya və Belarus idmançılarının qəbulu ilə bağlı mövqeyi olub.

Təşkilat Ukraynada davam edən münaqişəni əsas gətirərək, bu ölkələrdən nümayəndələrin beynəlxalq yarışlara qayıtmasına həmişə qarşı çıxdığını vurğulayıb. Çexiya tərəfi hesab edir ki, idman öz dəyərlərini görməzdən gələ bilməz. Nümayəndə heyəti açılış mərasimində iştirak etməyəcək, lakin idmançılar öz növbələrində yarışacaqlar.

Xatırladaq ki, Ukrayna da daha əvvəl oxşar mövqe bildirmişdi.

İdman.Biz
Məqalədə:

