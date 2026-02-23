Kanadalı hokkeyçi finaldakı məğlubiyyəti şərh edib

Kanada milli xokkey komandasının hücumçusu Mark Stone Olimpiada finalında Kanada ilə ABŞ arasında 1:2 (uzatma dəqiqlərində) hesablı məğlubiyyətdən sonra təəssüratlarını bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Kanada komandası rəqibi 42:28 məğlubiyyət hesabı ilə üstələmiş, lakin əlavə qol vura bilməyib.
Stoun qeyd edib: “Düşünürəm ki, komandamız çox yaxşı oynadı. Bu turnirdəki ən yaxşı oyunlarımızdan biri idi, oyunu faktiki olaraq idarə edirdik, sadəcə əlavə qol vura bilmədik. Bu, çox pisdir. Həqiqətən də pisdir”.
Qeyd edək ki, uzatma “3×3” formatında keçib. ABŞ komandası üçün qızıl qolu ikinci dəqiqədə Cak Haqes vurub və komandası olimpia çempionu olub. Kanadalı xokkeyçilər gümüş medallara sahib olublar, bürünc medalı isə Finlandiya komandası qazanıb.