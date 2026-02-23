Azərbaycanın 2026-cı il Olimpiadasındakı nəticələri: Medalsız böyük qələbə – İDMAN.BİZ-in ŞƏRHİ

Artıq tarixə çevrilmiş 2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları Azərbaycan üçün əhəmiyyətli idman nəticələri vermədi. Lakin Milan və Kortina Oyunları ölkə üçün təkcə nəticələri və yekun yerləri ilə deyil, həm də bu Olimpiadanın fərqli bir hissəsinə çevrilən mühüm siyasi və diplomatik qələbə ilə yadda qaldı.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Azərbaycanı idman yarışında iki idmançı təmsil edirdi: fiqurlu konkisürən Vladimir Litvintsev və dağ xizəyiçi Anastasiya Papatoma. Hər ikisi üçün Oyunlarda iştirak karyeralarında əhəmiyyətli bir addım idi, baxmayaraq ki, əvvəlcə medal şansları minimal idi.
Anastasiya Papatoma slalomda yarışdı və ümumilikdə 2:09.15 nəticə ilə 51-ci yeri tutdu. 18 yaşlı idmançı üçün bu, irəliyə doğru bir addımdır və Azərbaycanın Olimpiya dağ xizəyi yarışlarında ən diqqətəlayiq nəticələrindən biridir. Qış idman növlərində uzunmüddətli ənənələri olan ölkələrin şiddətli rəqabəti qarşısında, hətta yekun sıralamaya girmək və məsafəni qət etmək təcrübə qazanmaq baxımından əhəmiyyətlidir.
Vladimir Litvintsev qısa proqramdan sonra 63.63 xal toplayaraq 29-cu yerdə qərarlaşaraq çıxışını başa vurdu. O, sərbəst proqrama vəsiqə qazana bilmədi. 2022-ci il Olimpiadasında 18-ci yeri tutan konkisürən üçün bu, əhəmiyyətli bir geriləmədir. Aydındır ki, bu cür nəticələr təbii qəbul edilmiş idmançı ilə gələcək əməkdaşlığın məqsədəuyğunluğu barədə suallar doğurur.
Bu fonda Ermənistanın fiqurlu konkisürənlər Karina Akopova və Nikita Raxmaninin musiqi müşayiəti ilə bağlı təxribatı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Onların proqramının rəsmi materiallarında əvvəlcə kompozisiyanın adı “Artsax” idi və bu, Azərbaycan tərəfi tərəfindən haqlı olaraq Olimpiya Oyunlarının neytrallığı prinsipinə zidd olan siyasiləşdirilmiş element kimi qəbul edildi. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə və müvafiq qurumlara vəziyyəti nəzərdən keçirmək üçün müraciət etdi.
Nəticədə rəsmi müşayiətdəki kompozisiyanın adı neytral ilə dəyişdirildi və musiqi əsası qorunaraq siyasi cəhətdən həssas və təxribatçı termin aradan qaldırıldı. Bu epizod Azərbaycanın bu cür vəziyyətlərə tez reaksiya vermək və mövcud beynəlxalq qaydalar çərçivəsində həll yolları tapmaq qabiliyyətini nümayiş etdirdi. İdmanın tez-tez simvolik jestlər və məlumatverici mesajlar üçün istifadə edildiyi bir kontekstdə bu reaksiya ölkənin ümumi Olimpiya performansının əhəmiyyətli bir hissəsinə çevrildi.
Xülasə, 2026-cı il Olimpiadası Azərbaycan üçün heç bir idman sürprizi olmadan keçdi. Qış idman növlərində medallar uğrunda yarışmadan əvvəl uzun bir yol qalır ki, bu da yerli idmançılarla sistemli iş, gənclərin təliminin inkişafı və məşqçi korpusunun gücləndirilməsini tələb edir, xüsusən də ölkənin infrastrukturu tədricən qurulur.
Eyni zamanda, Oyunlar göstərdi ki, Azərbaycan beynəlxalq idman səhnəsində təkcə yarışlarda iştirak edən deyil, həm də öz maraqlarını müdafiə edə bilən bir subyekt kimi inamla fəaliyyət göstərə bilir. Bu mənada Milan və Kortina ölkə üçün təkcə idman təcrübəsi deyil, həm də strateji yetkinliyin göstəricisi kimi xidmət etdi.