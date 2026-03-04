4 Mart 2026
AZ

Fiziki məhdudiyyətli idmançılar arasında boccia yarışının qalibləri məlum olub - FOTO

Paralimpizm
Xəbərlər
4 Mart 2026 20:44
81
Fiziki məhdudiyyətli idmançılar arasında boccia yarışının qalibləri məlum olub

Gənclər və İdman Nazirliyinin elan etdiyi “İdman həftəsi” çərçivəsində martın 4-də fiziki məhdudiyyətli idmançılar arasında boccia yarışı keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin tabeliyində olan Əlilliyi olan şəxslərin Peşə-əmək Reabilitasiyası Mərkəzində təşkil olunan yarışda 17 nəfər iştirak edib.

Yekun nəticələrə əsasən, uşaqlar arasında Məsumə Babayeva, Gülər Əsgərova və Şahin Hidayətzadə fərqləniblər. Böyüklər arasında Elgün Sadıqov birinci olub. Nurlan Mehdiyev ikinci, Ceyhun Alıbəyov isə üçüncü yer tutublar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Daha bir ölkə Paralimpiya Oyunlarının açılışını boykot edəcək
18:41
Paralimpizm

Daha bir ölkə Paralimpiya Oyunlarının açılışını boykot edəcək

Parimpiya Oyunları 6-15 mart tarixlərində Milan və Kortina d'Ampezzoda keçiriləcək
Ukraynalı idmançıların xəritəli formadan istifadəsi qadağan edilib
3 Mart 11:25
Olimpiada-2026

Ukraynalı idmançıların xəritəli formadan istifadəsi qadağan edilib

Qərar Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsi tərəfindən verilib
Azərbaycan paraüzgüçüləri Qubada təlim-məşq toplanışına start veriblər
2 Mart 18:56
Paralimpizm

Azərbaycan paraüzgüçüləri Qubada təlim-məşq toplanışına start veriblər

Toplanışda paralimpiyaçılar - Raman Salei, Əli Vəliyev və Murad Məmmədov iştirak edirlər
Azərbaycanlı atıcılar “Fransa Qran-prisi”ndə daha bir gümüş medal qazanıblar
27 Fevral 20:40
Paralimpizm

Azərbaycanlı atıcılar “Fransa Qran-prisi”ndə daha bir gümüş medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Milli komandamızı yarışa baş məşqçi Əfqan Əhmədov çıxarıb
Milli Paralimpiya Komitəsi Azərbaycan Taekvondo Federasiyası ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb - FOTO
24 Fevral 15:59
Paralimpizm

Milli Paralimpiya Komitəsi Azərbaycan Taekvondo Federasiyası ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb - FOTO

Memorandumla bağlı hər iki qurumun rəsmiləri arasında görüş keçirilib
Paralimpiyaçılarımız Belarus Açıq Paraüzgüçülük Kubokunda daha üç medal qazanıblar
21 Fevral 19:43
Paralimpizm

Paralimpiyaçılarımız Belarus Açıq Paraüzgüçülük Kubokunda daha üç medal qazanıblar

Komandamız turniri dörd qızıl, üç gümüş və bir bürünc medalla başa vurub

Ən çox oxunanlar

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
La Liqa: “Selta”dan səfər qələbəsi, “Jirona” doğma meydanda xalsız qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
2 Mart 02:13
Futbol

La Liqa: “Selta”dan səfər qələbəsi, “Jirona” doğma meydanda xalsız qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Viqo təmsilçisi geridə olduğu matçda geridönüş edərək turnir cədvəlində mövqeyini möhkəmləndirib
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq