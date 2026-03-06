6 Mart 2026
İtaliyada rüsvayçılıq: Paralimpiya Oyunlarında oğurluq

Paralimpizm
6 Mart 2026 13:37
İtaliyada rüsvayçılıq: Paralimpiya Oyunlarında oğurluq

İtaliyanın ev sahibliyi etdiyi 2026-cı il Qış Paralimpiya Oyunları start götürməmiş gözlənilməz qalmaqalla üzləşib. Kortina d'Ampetso şəhərindəki Olimpiya stadionundan körlinq yarışları üçün nəzərdə tutulan iki qranit daş oğurlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, hadisə rəsmi açılış mərasimindən və ilk yarış günündən əvvəl baş verib. Ümumdünya Körlinq Federasiyasının (World Curling) rəsmisi Kris Hamilton hər birinin çəkisi təxminən 19 kq olan iki daşın oğurlandığını təsdiqləyib.

Hüquq-mühafizə orqanları çəkisi ağır olan bu daşların arenadan necə çıxarıldığını araşdırır. Təşkilat komitəsi artıq ehtiyat daşların hazırlandığını və bu hadisənin yarış cədvəlinə heç bir mənfi təsir göstərməyəcəyini bəyan edib. İdmançılar bu barədə keçirilən toplantıda məlumatlandırılıblar.

Qeyd edək ki, əlil arabası ilə körlinq üzrə qarışıq cütlüklərin yarışı martın 11-nə qədər davam edəcək. Bu gün, martın 6-da isə Paralimpiya Oyunlarının təntənəli açılış mərasimi keçiriləcək.

