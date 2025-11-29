Özbəkistanla paralimpiya sahəsində yeni əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə edilib - FOTO

Azərbaycan Respublikası Milli Paralimpiya Komitəsinin (MPK) nümayəndə heyəti Özbəkistan Paralimpiya Komitəsinin qonağı olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, səfər çərçivəsində komitənin baş katibi Toğrul Rəhimovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti komitənin inzibati binasını ziyarət edib və Özbəkistan Paralimpiya Komitəsi sədrinin müavini Hikmət Toshmatov və sədrin müşaviri Mardonbek Davronov ilə görüşüb.
Görüş zamanı tərəflər hər iki ölkədə paralimpiya hərəkatının inkişafı, mövcud əməkdaşlığın genişləndirilməsi, tibbi təsnifat məsələləri və bu sahədə mütəxəssislərin biliklərinin artırılması istiqamətlərini müzakirə ediblər.
Qeyd edək ki, səfərin ilk günündə komitənin nümayəndə heyəti Daşkənd şəhərində yeni inşa edilmiş Olimpiya və Paralimpiya şəhərciyi ilə tanış olublar.