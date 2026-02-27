Azərbaycanlı atıcılar “Fransa Qran-prisi”ndə daha bir gümüş medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Paragüllə atıcımız Kamran Zeynalov Fransanın La-Şapel-Sen-Lyuk şəhərində keçirilən “Fransa Qran-prisi”ndə 10 metr məsafəyə pnevmatik tapançadan atəş açmada (P1) 233.1 xalla gümüş medal qazanıb.
20:10
Paragüllə atıcımız Aybəniz Babayeva Fransanın La-Şapel-Sen-Lyuk şəhərində keçirilən “Fransa Qran-prisi”ndə 10 metr məsafəyə pnevmatik tapançadan atəş açmada (P2) 220.8 xalla gümüş medal qazanıb.
İdman.Biz bildirir ki, Azərbaycan bu turnirdə iki idmançı ilə - Kamran Zeynalov 10 metr (P1), Aybəniz Babayeva 10 metr (P2) təmsil ounur.
Milli komandamızı yarışa baş məşqçi Əfqan Əhmədov çıxarıb.
Yarış martın 1-dək davam edəcək.