27 Fevral 2026
AZ

Azərbaycanlı atıcılar “Fransa Qran-prisi”ndə daha bir gümüş medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Paralimpizm
Xəbərlər
27 Fevral 2026 20:40
176
Azərbaycanlı atıcılar “Fransa Qran-prisi”ndə daha bir gümüş medal qazanıblar

Paragüllə atıcımız Kamran Zeynalov Fransanın La-Şapel-Sen-Lyuk şəhərində keçirilən “Fransa Qran-prisi”ndə 10 metr məsafəyə pnevmatik tapançadan atəş açmada (P1) 233.1 xalla gümüş medal qazanıb.

Daha əvvəl paragüllə atıcımız Aybəniz Babayeva pnevmatik tapançadan atəş açmada (P2) 220.8 xalla gümüş medal qazanmışdı.

20:10

Paragüllə atıcımız Aybəniz Babayeva Fransanın La-Şapel-Sen-Lyuk şəhərində keçirilən “Fransa Qran-prisi”ndə 10 metr məsafəyə pnevmatik tapançadan atəş açmada (P2) 220.8 xalla gümüş medal qazanıb.

İdman.Biz bildirir ki, Azərbaycan bu turnirdə iki idmançı ilə - Kamran Zeynalov 10 metr (P1), Aybəniz Babayeva 10 metr (P2) təmsil ounur.

Milli komandamızı yarışa baş məşqçi Əfqan Əhmədov çıxarıb.

Yarış martın 1-dək davam edəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Milli Paralimpiya Komitəsi Azərbaycan Taekvondo Federasiyası ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb - FOTO
24 Fevral 15:59
Paralimpizm

Milli Paralimpiya Komitəsi Azərbaycan Taekvondo Federasiyası ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb - FOTO

Memorandumla bağlı hər iki qurumun rəsmiləri arasında görüş keçirilib
Paralimpiyaçılarımız Belarus Açıq Paraüzgüçülük Kubokunda daha üç medal qazanıblar
21 Fevral 19:43
Paralimpizm

Paralimpiyaçılarımız Belarus Açıq Paraüzgüçülük Kubokunda daha üç medal qazanıblar

Komandamız turniri dörd qızıl, üç gümüş və bir bürünc medalla başa vurub
Paraüzgüçülərimizdən “qızıl” performans: Brestdə beş medal - YENİLƏNİB + FOTO
20 Fevral 15:54
Paralimpizm

Paraüzgüçülərimizdən “qızıl” performans: Brestdə beş medal - YENİLƏNİB + FOTO

Millimiz Brestdə keçirilən beynəlxalq turnirdə mübarizə aparır

Azərbaycan paralimpiyaçısı beynəlxalq turnirdə çıxış edib - FOTO
14 Fevral 14:40
Paralimpizm

Azərbaycan paralimpiyaçısı beynəlxalq turnirdə çıxış edib - FOTO

LW3 kateqoriyasında yarışan Polad Rzayev iki yürüşdə iştirak etdi
Azərbaycan parabadmintonçusu keniyalı rəqibini məğlub edib
13 Fevral 21:53
Paralimpizm

Azərbaycan parabadmintonçusu keniyalı rəqibini məğlub edib

Parabadminton üzrə dünya çempionatı Bəhreynin paytaxtı Manamada keçirilir
Azərbaycan paralimpiyaçısı beynəlxalq turnirdə çıxış edəcək
13 Fevral 15:27
Paralimpizm

Azərbaycan paralimpiyaçısı beynəlxalq turnirdə çıxış edəcək

İdmançımız LW3 kateqoriyası üzrə çıxış edəcək

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”
25 Fevral 15:20
Futbol

Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”

“Nyukasl” cameası “Qarabağ”la oyunu dəyərləndirib