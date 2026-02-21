22 Fevral 2026
AZ

Paralimpiyaçılarımız Belarus Açıq Paraüzgüçülük Kubokunda daha üç medal qazanıblar

Paralimpizm
Xəbərlər
21 Fevral 2026 19:43
129
Paralimpiyaçılarımız Belarus Açıq Paraüzgüçülük Kubokunda daha üç medal qazanıblar

19-21 fevral tarixlərində Belarusun Brest şəhərində keçirilən Açıq Paraüzgüçülük Kubokuna yekun vurulub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi məlumat yayıb.

Yarışın ilk iki günündə S12 kateqoriyasında Paralimpiya çempionumuz Raman Salei 100 metr məsafəyə sərbəst və “butterfly” (kəpənək) üzmə üsullarında iki qızıl medal qazanmışdı. Təcrübəli paralimpiyaçımız 100 metr məsafəyə arxası üstə 1:02.87 və 50 metr məsafəyə sərbəst üsulda 25.34 saniyə nəticə göstərərək daha iki qızıl medala yiyələnib.

Yeniyetmə paralimpiyaçımız Əli Vəliyev isə S10 kateqoriyası üzrə 100 metr məsafəyə arxası üstə üzmə üsulunda 1:08.90 nəticə ilə gümüş medal qazanıb.

O, həmçinin 100 metr məsafəyə “butterfly” (kəpənək) üsulunda gümüş, 200 metr məsafəyə qarışıq üzmə üsulunda daha bir gümü və 400 metr məsafəyə sərbəst üzmə üsulunda bürünc medal əldə edib.

Beləliklə, təcrübəli idmançımız Raman Salei və yeniyetmə paraüzgüçülərimiz Əli Vəliyev, Murad Məmmədov və Səlim Məmmədovun təmsil etdiyi komandamız turniri dörd qızıl, üç gümüş və bir bürünc medalla başa vurub.

İdman.Biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Paraüzgüçülərimizdən “qızıl” performans: Brestdə beş medal - YENİLƏNİB + FOTO
20 Fevral 15:54
Paralimpizm

Paraüzgüçülərimizdən “qızıl” performans: Brestdə beş medal - YENİLƏNİB + FOTO

Millimiz Brestdə keçirilən beynəlxalq turnirdə mübarizə aparır

Azərbaycan paralimpiyaçısı beynəlxalq turnirdə çıxış edib - FOTO
14 Fevral 14:40
Paralimpizm

Azərbaycan paralimpiyaçısı beynəlxalq turnirdə çıxış edib - FOTO

LW3 kateqoriyasında yarışan Polad Rzayev iki yürüşdə iştirak etdi
Azərbaycan parabadmintonçusu keniyalı rəqibini məğlub edib
13 Fevral 21:53
Paralimpizm

Azərbaycan parabadmintonçusu keniyalı rəqibini məğlub edib

Parabadminton üzrə dünya çempionatı Bəhreynin paytaxtı Manamada keçirilir
Azərbaycan paralimpiyaçısı beynəlxalq turnirdə çıxış edəcək
13 Fevral 15:27
Paralimpizm

Azərbaycan paralimpiyaçısı beynəlxalq turnirdə çıxış edəcək

İdmançımız LW3 kateqoriyası üzrə çıxış edəcək
Millimiz dünya çempionatına yollanır
8 Fevral 14:28
Paralimpizm

Millimiz dünya çempionatına yollanır

Parabadmintonçularımız Manamada tarixi starta çıxacaqlar
Azərbaycan paralimpiya tarixində ən çox iştirak edən idmançılar açıqlanıb
15 Yanvar 13:31
Paralimpizm

Azərbaycan paralimpiya tarixində ən çox iştirak edən idmançılar açıqlanıb

Azərbaycan paralimpiya tarixində liderlər sıralaması

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub
21 Fevral 23:02
Dünya futbolu

“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub - YENİLƏNİR + VİDEO

“İnter” 64 xalla A Seriyası turnir cədvəlinə başçılıq edir