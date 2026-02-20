Paraüzgüçülərimizdən “qızıl” performans: Brestdə beş medal - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan paraüzgüçüsü Əli Vəliyev Belarusun Brest şəhərində təşkil olunan Açıq Paraüzgüçülük Kubokunda iki gümüş və bir bürünc medal qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi məlumat yayıb.
Paralimpiyaçı S10 kateqoriyasında mübarizə apararaq iki fərqli üsulda fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.
O, 100 metr məsafəyə “butterfly” (kəpənək) üzmədə (1:03.10) və 200 metr məsafəyə qarışıq üzmə üsulunda (2:34.77) gümüş, 400 metr məsafəyə sərbəst üzmədə isə (4:52.14) bürünc medal qazanıb.
Qeyd edək ki, daha əvvəl digər Azərbaycan paraüzgüççüsü Raman Salei sözügedən yarışda iki qızıl medal qazanıb.
15:13
Azərbaycan paraüzgüçüsü Raman Salei Belarusun Brest şəhərində təşkil olunan Açıq Paraüzgüçülük Kubokunda iki qızıl medal qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi məlumat yayıb.
Paralimpiyaçı S12 kateqoriyasında mübarizə apararaq iki fərqli üsulda fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.
O, 100 metr məsafəyə sərbəst üzməkdə 55.29 saniyə nəticə göstərib. R.Salei həmçinin 100 metr məsafəyə "butterfly" (kəpənək) üsulu ilə üzmədə 59.17 saniyə nəticə ilə qızıl medala sahib çıxıb.
12:45
Brest şəhərində Belarus Açıq Paraüzgüçülük Kuboku keçirilir.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi məlumat yayıb.
Yarışda ölkəmizi S12 kateqoriyasında Raman Salei və Səlim Məmmədov, S10 kateqoriyasında isə yeniyetmə paraüzgüçülər Əli Vəliyev və Murad Məmmədov təmsil edirlər.
Qeyd edək ki, paralimpiyaçılarımızı turnirə məşqçilər Fyodor Kirillov və Faiq Əsgərov hazırlayıblar.