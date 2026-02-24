24 Fevral 2026
Milli Paralimpiya Komitəsi Azərbaycan Taekvondo Federasiyası ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb - FOTO

Paralimpizm
Xəbərlər
24 Fevral 2026 15:59
79
Milli Paralimpiya Komitəsi (MPK) və Azərbaycan Taekvondo Federasiyası arasında Əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Milli Paralimpiya Komitəsi (MPK) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hər iki qurum parataekvondonun inkişafı istiqamətində əməkdaşlığı genişləndirir. Memorandumla bağlı hər iki qurumun rəsmiləri arasında görüş keçirilib.

Görüş zamanı parataekvondo üzrə əldə olunan uğurların davam etdirilməsi və bu sahədə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi imkanları müzakirə edilib. Memoranduma əsasən, tərəflər ölkədə parataekvondonun inkişafı, əlilliyi olan şəxslərin bu idman növünə cəlb olunması, kütləviliyin artırılması və birgə layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində qarşılıqlı fəaliyyət göstərəcəklər.

Qeyd edək ki, Memorandumu komitənin baş katibi Toğrul Rəhimov və federasiyanın baş katibi Aygül Abdullayeva imzalayıblar.

İdman.Biz
