24 İyul 2026
AZ

Milli Yaylaq Festivalında müxtəlif idman zonaları yaradılıb – FOTO/VİDEO

Digər
Xəbərlər
24 İyul 2026 18:58
224
Milli Yaylaq Festivalında müxtəlif idman zonaları yaradılıb – FOTO/VİDEO

Göygöl rayonunun Xan yaylağındakı “Xan Yurdu” Etnoqəsəbəsində Beşinci Milli Yaylaq Festivalı keçirilir.

İdman.Biz xəbər verir ki, Gənclər və İdman Nazirliyi festival ərazisində müxtəlif idman qurğuları yerləşdirib.

Burada kəndirlə dartma, voleybol, futbol, tir, ox atıcılığı və digər idman növləri ilə məşğul olmaq üçün ayrıca zonalar yaradılıb.

Festival iştirakçıları ayrılan ərazilərdə həm fərdi, həm də komanda idman növlərində bacarıqlarını sınamaq imkanı əldə ediblər. İdman zonaları müxtəlif yaş qruplarından olan iştirakçıların marağına səbəb olub.

Layihənin əsas məqsədi milli yaylaq ənənələrinin nümayişi ilə yanaşı, sağlam həyat tərzinin və fiziki fəallığın təşviq edilməsidir.

@idman.biz Gənclər və İdman Nazirliyi festival ərazisində bir sıra idman növləri üçün xüsusi sahələr ayırıb 🤝🏻 #yaylaqfestivali #azərbaycanidmanı #kesfet ♬ orijinal ses - Idman və Biz
Aqil Tağıyev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

AFFA “Sevincini Bölüş” xeyriyyə kampaniyasına dəstək verir
19:42
Digər

AFFA “Sevincini Bölüş” xeyriyyə kampaniyasına dəstək verir - FOTO

AFFA bütün futbol ictimaiyyətini və vətəndaşları bu təşəbbüsə qoşularaq sevinclərini bölüşməyə dəvət edir
Şakira ilə DÇ-2026-nın finalında çıxış edən rəqqasə: “İndi məni bütün dünya tanıyır”
17:36
Digər

Şakira ilə DÇ-2026-nın finalında çıxış edən rəqqasə: “İndi məni bütün dünya tanıyır”

10 yaşlı Yeseniya Mixeyeva məşhur müğənninin onu hər məşqdə dəstəklədiyini deyib

Şəhid övladları Lənkəranda idman tədbirlərində iştirak edir - FOTO
17:19
Digər

Şəhid övladları Lənkəranda idman tədbirlərində iştirak edir - FOTO

Lənkəranda təşkil olunan düşərgədə uşaqlar sağlam həyat tərzinə təşviq olunur
Qırğızıstan Azərbaycana Köçəri Oyunları üçün çağırış etdi
23 İyul 17:11
Digər

Qırğızıstan Azərbaycana Köçəri Oyunları üçün çağırış etdi

Askaralı Madaminov “güləş”in yarışların məcburi əsas proqramına daxil edildiyini bildirib
İdman jurnalistini əvvəl güllələdilər, sonra yandırdılar
22 İyul 19:52
Digər

İdman jurnalistini əvvəl güllələdilər, sonra yandırdılar

Yanğınsöndürənlər onun yanmış cəsədini aşkar ediblər
Azərbaycanın vinq çun komandasının beynəlxalq turnir üçün heyəti müəyyənləşib
22 İyul 14:21
Digər

Azərbaycanın vinq çun komandasının beynəlxalq turnir üçün heyəti müəyyənləşib

Yarışa iyulun 27-də yekun vurulacaq

Ən çox oxunanlar

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir
22 İyul 21:54
Futbol

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş “Palms Sports Arena”da keçirilir
Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi
23 İyul 21:55
Futbol

Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçı italiyalı FIFA referisi Daniele Kiffi idarə edib
Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu
23 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasındakı ilk görüşü moldovalı referi Roman Jitari idarə edib
Konfrans Liqası: “Başakşehir” heç-heçəyə qane oldu, “Braqa”dan səfər qələbəsi
23 İyul 01:26
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Başakşehir” heç-heçəyə qane oldu, “Braqa”dan səfər qələbəsi

Türkiyə təmsilçisini səfərdə çətin oyun gözləyir