29 İyun 2026
AZ

Nabran sakinləri idman qurğularında qüvvələrini sınayıblar - FOTO

Digər
Xəbərlər
29 İyun 2026 09:28
47
Nabran sakinləri idman qurğularında qüvvələrini sınayıblar - FOTO

Gənclər və İdman Nazirliyinin səyyar “Sağlam həyat” avtomobili Xaçmaz rayonunun Nabran qəsəbəsində olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, layihə çərçivəsində sakinlər avtomobildə quraşdırılmış müasir idman qurğularında qüvvələrini sınayaraq müxtəlif fiziki tapşırıqları yerinə yetiriblər.

“Sağlam həyat” layihəsinin əsas məqsədi əhali arasında fiziki aktivliyin artırılması, sağlam həyat tərzinin təbliği və idmana marağın daha da gücləndirilməsidir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Meksika dalğası azarkeşə baha başa gəldi - VİDEO
05:28
DÇ-2026

Meksika dalğası azarkeşə baha başa gəldi - VİDEO

Kanada millisinin qadın azarkeşi CAR-la oyunda telefonunu tribunadan aşağı salıb
Venesuelalı futbolçu Lukas Trexonun ailəsi zəlzələdə həlak olub - FOTO
28 İyun 18:39
Digər

Venesuelalı futbolçu Lukas Trexonun ailəsi zəlzələdə həlak olub - FOTO

Futbolçunun həyat yoldaşı və iki övladının cəsədi dağıntılar altından çıxarılıb
Neymar mundial zamanı 880 min avroluq saat aldı
28 İyun 14:20
Dünya futbolu

Neymar mundial zamanı 880 min avroluq saat aldı

Braziliya millisinin hücumçusu istirahət günündə Nyu-Yorkda məşhur brendin butikini ziyarət edib
DÇ-2026 azarkeşlərinə ABŞ-də evlilik xəbərdarlığı
28 İyun 11:24
DÇ-2026

DÇ-2026 azarkeşlərinə ABŞ-də evlilik xəbərdarlığı

Turist vizası ilə nikah xarici azarkeşlər üçün deportasiya riski yarada bilər
Olimpiadaya hazırlıq sürətlənir: mövsümün ikinci yarısının əsas yarışları - İDMAN.BİZ-in İCMALI
26 İyun 15:25
Digər

Olimpiadaya hazırlıq sürətlənir: mövsümün ikinci yarısının əsas yarışları - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Cüdoçular artıq olimpiadaya vəsiqə dövrünə başlayıblar, tezliklə digərləri də onlara qoşulacaqlar
La Liqanın keçmiş hakimi eks-sevgilisinə hücum etdiyinə görə həbs edilib
26 İyun 06:11
Digər

La Liqanın keçmiş hakimi eks-sevgilisinə hücum etdiyinə görə həbs edilib

Zərərçəkmiş polisə ərizə verib və bundan sonra keçmiş hakim axtarışa verilib

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 İyun 22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
27 İyun 15:20
Cüdo

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

Sindao Qran-prisində Azərbaycan cüdoçularından uğurlu nəticə
Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
27 İyun 12:15
DÇ-2026

Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

4 xalı olan dörd komanda özünü təhlükəsiz hiss edir, 3 xalı olanların taleyini isə J, K və L qruplarının son turu həll edəcək